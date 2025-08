Resort finansów zgodził się na usunięcie przepisu pozwalającego na szkodliwą swawolę urzędników skarbowych. Słowo „swawola” nie jest tu przesadą. Chodzi bowiem o przypadki, w których państwo uruchamia procedurę zmierzającą do przypięcia komuś łatki oszusta. I to nie w celu złapania prawdziwego przestępcy skarbowego, ale tylko po to, by wydłużyć pięcioletni termin przedawnienia podatków. Bo w terminie często trudno się kontrolerom zmieścić, by rzetelnie dokończyć kontrolę.

Trzeba wiedzieć, że Krajowa Administracja Skarbowa boryka się z poważnymi problemami kadrowymi. Samo jej kierownictwo nie kryje, że w czasie rządów PiS odeszło z pracy, z różnych przyczyn, ponad 1/3 kontrolerów skarbowych. I to na ogół doświadczonych, takich, którzy potrafili sprawnie wykryć oszustwa i dać spokój uczciwym podatnikom. Ci, którzy zostali, są często przeciążeni pracą i rzeczywiście czasem nie wyrabiają się w terminie.

Praktyka instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych już przed sześciu laty doczekała się drobiazgowej analizy eksperckiej. W raporcie opracowanym pod patronatem m.in. Konfederacji Lewiatan, eksperci przeanalizowali tysiące postępowań skarbówki, by dojść do jednoznacznego wniosku: 91 proc. postępowań karnych skarbowych wszczynano pod koniec okresu przedawnienia. Opracowanie to nieoficjalnie bywało nazywane „zieloną książeczką Ladzińskiego” od nazwiska jednego z autorów. Jednak zielony kolor okładki, mogący się kojarzyć z nadzieją, w praktyce żadnej nadziei nie dawał. Ministerstwo Finansów twardo broniło podejścia, że skarbowcom są potrzebne prawne narzędzia ścigania oszustów.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych. Biznes lubi spokój, a nie puste oskarżenia

Sęk w tym, że biznes lubi spokój i dobrą markę. Tymczasem wszczęcie procedury karnej w sprawie konkretnej firmy od razu stwarza wokół niej atmosferę podejrzeń. Bo niby ogólnie wiadomo, że fiskus często się myli. Ale może tym razem nie, może firma X rzeczywiście ma coś na sumieniu? I nawet jeśli się okaże, że jest uczciwa, to wszczęcie w jej sprawie procedury karnej niszczy jej dobre imię.