Indie są największym odbiorcą rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską

Indie są największym odbiorcą rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Od stycznia do czerwca Indie sprowadzały dziennie 1,75 mln baryłek rosyjskiej ropy (wzrost o 1 proc. rok do roku) – wynika z danych agencji Reutera. Delhi tłumaczy, że zaczęło sprowadzać rosyjską ropę ponieważ – wobec europejskich sankcji na Rosję – ropa z innych źródeł zaczęła być kierowana do Europy. Ponadto Indie zwracają uwagę, że wiele krajów Zachodu utrzymuje wymianę handlową z Rosją (nie dotyczy ona jednak surowców energetycznych – red.).

Pomimo stanowiska rządu Indii, największe rafinerie w tym kraju w ubiegłym tygodniu wstrzymały kupowanie rosyjskiej ropy – jak podawał Reuters. Indian Oil Corp, największy indyjski koncern naftowy i gazowy, miał kupić 7 mln baryłek ropy z USA, Kanady i Bliskiego Wschodu.

Zdaniem Richarda Rossowa z waszyngtońskiego think tanku Center for Strategic and International Studies (Centrum Badań Strategicznych i Międzynarodowych) nieprzewidywalność administracji Trumpa jest wyzwaniem dla władz Indii, które nie decydują się na zmianę swojego stosunku wobec Rosji, ponieważ nie są w stanie przewidzieć, jak będzie się zmieniać podejście USA do Rosji.