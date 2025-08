Bill Viola, "The Messenger" (1996) Foto: CSW Toruń Znaki Czasu

Tajemnice spowolnionego ruchu

Prezentowane prace znajdują się w Toruniu w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” oraz w siedzibie Fundacji Tumult. Pozwalają poznać kolejne etapy twórczości artysty, bo tworzył je w ciągu 37 lat, od 1977 do 2014 roku. Wcześniejsze znajdują się w CSW, najwięcej w Sali Kolumnowej. By je zaprezentować, zbudowano cztery specjalne kubiki, każdy około 120–130 metrów kwadratowych, z wygłuszanymi wnętrzami, a także izolowanymi akustycznie sufitami.

Wystawę rozpoczyna jedna z pięciu prac pierwszego cyklu Violi, czyli „The Reflecting Pool” (1977–79). Kolorowa, siedmiominutowa projekcja wideo wyświetlana na półprzeźroczystym ekranie nawiązuje do istotnego wydarzenia z dzieciństwa artysty, gdy, mając 6 lat, omal nie utonął. On też jest aktorem w tej swojej pracy. Na ekranie widać wyłaniającego się z lasu mężczyznę z nagim torsem, idącego w kierunku stawu. Choć wykonuje ruch, by do niego wskoczyć, to jednak zawisa w powietrzu. Mimo to powierzchnia wody marszczy się, jakby została zakłócona; a wiszący w przestrzeni mężczyzna powoli znika. Po siedmiu minutach Viola wyłania się, ociekając wodą i – wraca do lasu.

Bill Viola, kadr z "The Reflecting Pool" (1977-2014) Foto: Małgorzata Piwowar

Efekt spowolnionego ruchu obecny jest w wielu pracach Billa Violi. Jedną z nich jest „The Greetings” (1995) – scena powitania trzech kobiet i różne ich związane z tym emocje. Instalacja zainspirowana obrazem „Nawiedzenie” Pontorma to prawie 11-minutowa sekwencja ruchomych obrazów pokazująca reakcje bohaterek – mimikę ich twarzy, każdy detal wykonywanych gestów. Są tak powolne, że znacznie bardziej przypominają obrazy niż film. By w ten sposób uchwycić ruch, artysta korzystał ze specjalnej kamery filmowej 35 mm. Pozwalała zarejestrować 300 klatek na sekundę, podczas gdy zwykła zapisywała jedynie 24 klatki.

Bill Viola i pisma mistyków