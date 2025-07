A jeśli mam już okazję wypowiedzieć się w tej sprawie – to staram się podkreślić jeden znaczący fakt. W czasie Powstania Warszawskiego innych mediów niż gazety nie było i Krajowa Rada Ministrów zdecydowała, że każde ugrupowanie walczące w powstaniu dostanie dostęp do maszyn drukarskich, papieru, farby drukarskiej i specjalistów, którzy gazety pomogą im wydrukować. Każde ugrupowanie miało prawo zaprezentować swój program z myślą o tym, że gdy dojdzie do wolnych wyborów w całej Polsce – Polacy będą mogli świadomie wybrać swoich przedstawicieli. Ten projekt jest dla mnie fascynujący: 63 dni wolnej Polski w 1944 r. jako w pełni demokratyczna propozycja ustrojowa, bardzo mocno przeciwna sanacyjnym praktykom, podkreślająca wagę demokracji w przeciwieństwie do pośrednio bądź dosłownie autorytarnych rządów. Wszyscy, którzy walczyli o wolną Polskę, mieli prawo zaprezentować to, co myślą, niezależnie od tego, czy są z lewicy, prawicy, politycznego środka, są syndyko-anarchistami lub narodowcami. Ten model był piękny i to jest moja ulubiona opowieść o Powstaniu Warszawskim.

A jak pan podsumuje dotychczasowe zmagania o pamięć? Prawica je rozpoczęła, ale czy nie po to, żeby zawłaszczyć?

Działania każdej z partii miały swoje wady. Zaczynaliśmy budować muzeum, kiedy prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski. Z jednej strony miał szacunek dla powstańców, a z drugiej uważał, że ich historia jest dawno miniona. Nie zapomnę spotkania, na którym zwracał się do powstańców: „Byli powstańcy”, a przecież wszystko o nich można było powiedzieć, tylko nie to, że są byłymi powstańcami, bo bycie powstańcem stało się sposobem na całe życie, a także receptą obywatelską.

Potem wielu próbowało przejąć tradycję powstania dla siebie i powiedzieć, że jest „najmojsze”, a inni nie mają do niego prawa. Tych prób było wiele, tak, jak wcześniej wiele było prób przemilczania powstania, a także przeciwstawiania powstańców – żołnierzom wyklętych. Dlatego muszę powiedzieć o sukcesie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który osiągnął przy naszej pomocy jako organizator 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, gdy był politycznym liderem projektu, a my jako ekipa Muzeum – jego wykonawcami. Zaprosił na uroczystości wszystkich i był dumny, że mógł np. pokazać premierowi Markowi Belce nowootwarte Muzeum Powstania. Zapraszaliśmy też Aleksandra Kwaśniewskiego, ale nie przyjechał, jednak próba ze strony Lecha Kaczyńskiego była. Chodzi o to, że Lech Kaczyński budował Polskę republikańską. Wierzyliśmy, że taką Polskę da się zbudować. Jak widać niezwykle naiwnie i boleśnie, a jednak jest to piękny mit, który powinien nas łączyć z myślą o przyszłości.