Prezydent skarży do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie Waldemara Żurka

Prezydent Karol Nawrocki skierował we wtorek do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją rozporządzenia ministra Waldemara Żurka, które m.in. zmienia zasady przydziału spraw sędziom. Wcześniej skargę w tej sprawie złożyła Krajowa Rada Sądownictwa.

Publikacja: 28.10.2025 15:45

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/Paweł Jaskółka

Mateusz Adamski

O złożeniu skargi do Trybunału Konstytucyjnego poinformował szef gabinetu prezydenta, Zbigniew Bogucki. Jak mówił, „jest to akt, który wydał minister Waldemar Żurek, w którym w sposób absolutnie bezprawny próbuje poprzez rozporządzenie zmienić ustawę”. W ocenie prezydenta Karola Nawrockiego rozporządzenie narusza szereg przepisów ustawy zasadniczej. Bogucki stwierdził, iż to próba wskazywania "politycznym palcem" władzy wykonawczej sędziów, mających orzekać w danym procesie.

Wcześniej rozporządzenie do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżyła Krajowa Rada Sądownictwa. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, wniosek Rady ma zostać rozpoznany w nadzwyczaj szybkim tempie. Rozprawę wyznaczono bowiem na 12 listopada, czyli niemal równo miesiąc po skierowaniu sprawy do Trybunału.

Dlaczego rozporządzenie ministra Waldemara Żurka wywołało duże emocje wśród prawników

Obie skargi dotyczą nowelizacji regulaminu urzędowania sądów powszechnych, którą ogłoszono w Dzienniku Ustaw 30 września. Wprowadza ona odstępstwo od zasady losowego przydziału spraw dla składów trójkowych i zmniejsza referaty sędziów będących członkami komisji kodyfikacyjnej nawet o 95 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem w wyjątkowych sytuacjach będzie można odstąpić od zasady losowania składu orzekającego w danej sprawie. Ma to następować „w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału”. Po zmianie regulaminu wylosowany zostanie jedynie sędzia referent, a pozostałych dwóch członków składu wskaże przewodniczący wydziału. Ma tego dokonywać na zasadach określonych wcześniej przez prezesa danego sądu po zasięgnięciu opinii kolegium.

Jak pisaliśmy, rozporządzenie to wywołało duże emocje wśród prawników, bowiem ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że zasadą jest, by wszystkie składy orzekające, poza dyżurem, były wyznaczane za pomocą Systemu Losowego Przydziału Spraw. Krytycy tej zmiany twierdzą, że jest to próba pozaustawowej zmiany prawa i wprowadzenia ręcznego doboru sędziów pod polityczne potrzeby.

Swojego rozporządzenia bronił minister Waldemar Żurek. – Szybsze rozprawy, krótsze kolejki i wyroki wydawane w pełni legalnych składach. O tym właśnie jest nowelizacja rozporządzenia o Regulaminie urzędowania sądów powszechnych – odpowiadał na głosy krytyki. – Wiem z praktyki, że losowanie całych trójek paraliżowało pracę sądów – jeden sędzia był przypisany do kilkunastu składów, a obywatel czekał latami na wyrok. Dlatego zostaje losowanie referenta przez SLPS, a reszta składu dobierana jest według jasnych i przejrzystych zasad, ustalonych przez prezesa sądu i zaopiniowanych przez kolegium. O wiele bezpieczniej dla obywatela jest, gdy skład będzie częściowo dobierany według reguł określonych w każdym sądzie niż poprzez centralny system sterowany z Warszawy – tłumaczył szef MS.

