Z tego artykułu się dowiesz: Jakie przywileje dotyczące obciążenia pracą otrzymają sędziowie będący członkami komisji kodyfikacyjnych?

Jakie różnice w obciążeniu pracą dotyczą sędziów i prokuratorów zasiadających w komisjach kodyfikacyjnych?

Dlaczego wprowadzone zmiany w regulaminie sądów powszechnych budzą kontrowersje wśród sędziów i co się za nimi kryje?

Zmiana regulaminu urzędowania sądów powszechnych, która ogranicza referaty sędziów będących członkami komisji kodyfikacyjnych do symbolicznych 5-15 proc., wywołała oburzenie wśród sędziów. Powszechnie mówi się o tym, że minister Waldemar Żurek stworzył w ten sposób garstkę „świętych krów”, którzy nie tylko mają dodatkowe wynagrodzenie za pracę w komisjach kodyfikacyjnych, ale też będą pobierać 100 proc. wynagrodzenia za rozpatrywanie od 5 do 15 proc. liczby spraw, które przypadają na jednego sędziego.

– Od ośmiu lat popieram i nadal będę popierał sędziego Żurka w jego działaniach, co nie oznacza, że wszystko, co czyni musi mi się podobać. A rozporządzenie w części dotyczącej wskaźników obciążenia dla członków komisji kodyfikacyjnej nie podoba mi się wcale. Jest dla mnie tym bardziej zaskakujące, że drastycznie ogranicza ono referaty osobom, które były autorami społecznego projektu nowelizacji ustawy o sądach powszechnych, jak m.in. sędzia Markiewicz Jednym z jej fundamentalnych założeń było to, by dodatki funkcyjne należały się wtedy, gdy dany sędzia orzeka co najmniej na 75 proc. Bo dodatek, jak sama nazwa wskazuje, jest za dodatkową pracę – cytuje sędzia Maciej Ferek z Sądu Okręgowego w Krakowie.

– Teraz autorzy tego projektu stają się beneficjentami tego rozporządzenia, bo będą orzekać w wymiarze 5 proc., pobierając pełną pensję i dodatki z tytułu pracy w komisjach – podsumowuje sędzia.

I dodatek i mniejsze pensum

Warto dodać, że przysługujące wynagrodzenie wynosi 10 tys. zł dla przewodniczącego, 8,5 tys. zł dla jego zastępcy i 3,5 tys. zł dla pozostałych członków komisji.