„Trzeba szanować polską tradycję, trzeba szanować uczucia religijne” – stwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, zapytany o zdarzenie, do jakiego miało dojść w szkole podstawowej w Kielnie (woj. pomorskie). Chodzi o nauczycielkę, która miała zdjąć ze ściany krzyż i wyrzucić go do kosza na śmieci w trakcie lekcji.

O incydent minister Żurek pytany był w kontekście trwających prac nad likwidacją kodeksowej kary pozbawienia wolności dla osób, dopuszczających się obrazy uczuć religijnych. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie czynu, którego miała dopuścić się nauczycielka.

Nauczycielka wyrzuciła krzyż do kosza na śmieci. Prokuratura bada sprawę

Jak donosi PAP, postępowanie dotyczy podejrzenia obrazy uczuć religijnych uczniów poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej. Zawiadomienie złożone zostało przez wójta gminy, w której leży wieś, a także – ustnie – przez dyrektorkę szkoły, która została następnie przesłuchana w charakterze świadka.

