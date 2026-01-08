Aktualizacja: 08.01.2026 15:47 Publikacja: 08.01.2026 14:51
Grzegorz Połaniecki, podczas debiutu spółki Enter Air na Głównym Rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w 2015 roku.
Foto: Rafał Guz/PAP
Oficjalnie Polaniecki przestanie być członkiem zarządu i dyrektorem generalnym przewoźnika z końcem lutego. A do końca maja pozostanie w Enter Air jako doradca. Odchodzi nie tylko z Enter Air, ale także z Enter Air Services oraz Enter Air Training Center.
– To miało się wydarzyć już rok temu, ale za wiele projektów musieliśmy zakończyć i pewne sprawy pozamykać. Najlepiej by było, gdyby moje stanowisko zajął któryś z naszych młodych pracowników. Taka zmiana pokoleniowa zawsze jest dobra dla firmy. Zatrudniamy dzisiaj kilka tysięcy osób i naprawdę są wśród nich menedżerowie, którzy doskonale dadzą sobie radę. Zawsze tak jest, że osoby starsze są bardziej konserwatywne, a może się okazać, że potrzeba odważniejszych decyzji – mówi Grzegorz Polaniecki „Rzeczpospolitej”.
Czytaj więcej
Największa polska czarterowa linia lotnicza, Enter Air, zadowolona jest z sezonu letniego i współ...
Odchodzący szef Enter Aira ma 61 lat. W latach 1997-2004 pracował w regionalnej polskiej linii EuroLOT jako menedżer do spraw jakości. W latach 2004-2006 był członkiem zarządu należącej do LOT-u niskokosztowej linii Centralwings. Doszedł tam do stanowiska prezesa. Centralwings został zlikwidowany, a Polaniecki przeszedł do brytyjskiego Gryphon Investment Bank. Prowadził także projekt przygotowania Polskich Linii Lotniczych LOT do wejścia na giełdę, ostatecznie jednak do tego nie doszło.
To doświadczenie jednak się przydało, bo w 2015 r. Enter Air wszedł na giełdę. Dzisiaj flota Enter Air liczy 34 maszyny, są to Boeingi 737, w tym najnowocześniejsze B737 MAX. Jest obecna na 30 rynkach. I ma bardzo oszczędną organizację, bez rozbudowanej administracji. – Doskonale wiedziałem, po doświadczeniach w państwowych spółkach, jakich błędów popełnić nie możemy – mówił Grzegorz Polaniecki w jednym z wywiadów dla „Rzeczpospolitej”.
Czytaj więcej
Dzisiaj nie mielibyśmy problemu z przejęciem jakiegoś przewoźnika, ale w biznesie prywatnym szuka...
W informacji giełdowej czytamy, że rezygnacja ma charakter uzgodniony i odbywa się w ramach zaplanowanego procesu sukcesji. I że do końca sierpnia 2026 r. Grzegorz Polaniecki nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej względem Enter Air.
Co będzie teraz robił? – Przede wszystkim odpocznę. W 2025 r. mieliśmy tyle pracy, że mogłem wziąć tylko kilka razy jednodniowe urlopy. Chcę podróżować, poświęcić wreszcie czas rodzinie, pograć w golfa – mówi. Nie wyobraża sobie sytuacji, że mógłby gdziekolwiek indziej pracować. – To zawsze byłaby jakaś konkurencja wobec Enter Air – uważa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pod koniec ubiegłego roku weszły w życie nowe przepisy wywłaszczeniowe dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, kt...
Lotnisko Schiphol w Amsterdamie się poddało. W środę, 7 stycznia, rano odwołało ponad 700 lotów, 60 proc. z plan...
Przestrzeń powietrzna powinna być apolityczna, a nie być narzędziem polityki jak obecnie – mówi Nick Careen, wic...
Bardzo powoli przywracane są rozkłady lotów na karaibskich lotniskach. Rejsy nadal są opóźnione i odwołane. Prze...
„Tylko te rejsy, które już wystartowały są obsługiwane i ich lądowanie będzie sterowane ręcznie. Grecka przestrz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas