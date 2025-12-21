Sędziowie uznali, że wcześniejsza decyzja sądu niższej instancji o unieważnieniu planu płacowego była nadmiernie surowa. W ocenie składu sędziowskiego Tesli nie umożliwiono przedstawienia własnej propozycji sprawiedliwego wynagrodzenia, co wpłynęło na ostateczny werdykt.

Decyzja ta wywołała natychmiastowy skok wartości majątku netto miliardera. Według indeksu miliarderów magazynu Forbes, po przywróceniu opcji na akcje Tesli wartych obecnie ok. 139 mld dolarów, fortuna Muska wzrosła w piątek wieczorem do poziomu 749 mld dolarów.

Koniec wieloletniego sporu „Tornetta v. Musk”

Przywrócony pakiet z 2018 roku, pierwotnie wyceniany na 56 mld dolarów, został uchylony dwa lata temu. Wówczas sąd niższej instancji uznał umowę za „niepojętą”. Obecnie Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że orzeczenie z 2024 roku było niewłaściwe i krzywdzące dla dyrektora generalnego Tesli. Piątkowy werdykt najprawdopodobniej definitywnie zamyka wieloletnią batalię prawną o rekordowe zarobki szefa koncernu.

Mimo sukcesu Muska, nie wszystkie aspekty sprawy zostały rozstrzygnięte na jego korzyść. Profesor Dorothy Lund z Columbia Law School zauważyła w rozmowie z CNBC, że choć plan wynagrodzeń wraca do gry, inne ustalenia pozostają w mocy.