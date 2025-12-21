Sędziowie uznali, że wcześniejsza decyzja sądu niższej instancji o unieważnieniu planu płacowego była nadmiernie surowa. W ocenie składu sędziowskiego Tesli nie umożliwiono przedstawienia własnej propozycji sprawiedliwego wynagrodzenia, co wpłynęło na ostateczny werdykt.
Decyzja ta wywołała natychmiastowy skok wartości majątku netto miliardera. Według indeksu miliarderów magazynu Forbes, po przywróceniu opcji na akcje Tesli wartych obecnie ok. 139 mld dolarów, fortuna Muska wzrosła w piątek wieczorem do poziomu 749 mld dolarów.
Przywrócony pakiet z 2018 roku, pierwotnie wyceniany na 56 mld dolarów, został uchylony dwa lata temu. Wówczas sąd niższej instancji uznał umowę za „niepojętą”. Obecnie Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że orzeczenie z 2024 roku było niewłaściwe i krzywdzące dla dyrektora generalnego Tesli. Piątkowy werdykt najprawdopodobniej definitywnie zamyka wieloletnią batalię prawną o rekordowe zarobki szefa koncernu.
Mimo sukcesu Muska, nie wszystkie aspekty sprawy zostały rozstrzygnięte na jego korzyść. Profesor Dorothy Lund z Columbia Law School zauważyła w rozmowie z CNBC, że choć plan wynagrodzeń wraca do gry, inne ustalenia pozostają w mocy.
„Sąd wcześniej uznał, że Musk był akcjonariuszem kontrolującym Teslę oraz że on i rada dyrektorów uzgodnili niesprawiedliwy plan wynagrodzenia. Żadne z tych ustaleń nie zostało wycofane” – podkreśliła ekspertka.
Sprawa miała swój początek w 2018 roku, gdy Richard J. Tornetta, jeden z akcjonariuszy Tesli, złożył pozew przeciwko spółce. Zarzucił on Muskowi i radzie dyrektorów naruszenie obowiązków powierniczych. W styczniu 2024 roku Kanclerz Kathaleen McCormick orzekła na korzyść powoda, uznając procedurę zatwierdzania płac za „głęboko wadliwą” i zarzucając brak transparentności wobec inwestorów.
Wyrok ten wywołał furię Muska. Miliarder publicznie krytykował sędzię McCormick na platformie X, a ostatecznie przeniósł siedzibę prawną Tesli poza Delaware, wzywając innych przedsiębiorców do naśladowania tego kroku.
Podczas gdy prawnicy walczyli o pakiet z 2018 roku, Tesla przygotowała już grunt pod jeszcze większe zyski swojego lidera. W listopadzie akcjonariusze zatwierdzili nowy plan wynagrodzeń na 2025 rok.
Inwestorzy, aprobując te rekordowe kwoty, jednoznacznie poparli wizję transformacji Tesli z producenta samochodów w globalnego lidera sztucznej inteligencji i robotyki.
Źródło: rp.pl, CNBC
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
