Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Przełomowy wyrok w Delaware. Elon Musk odzyskuje miliardy

W piątek Sąd Najwyższy stanu Delaware orzekł, że pakiet wynagrodzeń Elona Muska z 2018 roku musi zostać przywrócony.

Publikacja: 21.12.2025 08:39

Przełomowy wyrok w Delaware. Elon Musk odzyskuje miliardy

Foto: Jason C. Andrew/Bloomberg

gwol

Sędziowie uznali, że wcześniejsza decyzja sądu niższej instancji o unieważnieniu planu płacowego była nadmiernie surowa. W ocenie składu sędziowskiego Tesli nie umożliwiono przedstawienia własnej propozycji sprawiedliwego wynagrodzenia, co wpłynęło na ostateczny werdykt.

Decyzja ta wywołała natychmiastowy skok wartości majątku netto miliardera. Według indeksu miliarderów magazynu Forbes, po przywróceniu opcji na akcje Tesli wartych obecnie ok. 139 mld dolarów, fortuna Muska wzrosła w piątek wieczorem do poziomu 749 mld dolarów.

Czytaj więcej

Elon Musk jest pierwszą osobą w historii, której majątek przekroczył wartość 600 mld dolarów
Biznes
Elon Musk jest jeszcze bogatszy. Jako pierwszy przekroczył rekordową granicę

Koniec wieloletniego sporu „Tornetta v. Musk”

Przywrócony pakiet z 2018 roku, pierwotnie wyceniany na 56 mld dolarów, został uchylony dwa lata temu. Wówczas sąd niższej instancji uznał umowę za „niepojętą”. Obecnie Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że orzeczenie z 2024 roku było niewłaściwe i krzywdzące dla dyrektora generalnego Tesli. Piątkowy werdykt najprawdopodobniej definitywnie zamyka wieloletnią batalię prawną o rekordowe zarobki szefa koncernu.

Mimo sukcesu Muska, nie wszystkie aspekty sprawy zostały rozstrzygnięte na jego korzyść. Profesor Dorothy Lund z Columbia Law School zauważyła w rozmowie z CNBC, że choć plan wynagrodzeń wraca do gry, inne ustalenia pozostają w mocy.

Reklama
Reklama

„Sąd wcześniej uznał, że Musk był akcjonariuszem kontrolującym Teslę oraz że on i rada dyrektorów uzgodnili niesprawiedliwy plan wynagrodzenia. Żadne z tych ustaleń nie zostało wycofane” – podkreśliła ekspertka.

„Ucieczka” z Delaware i krytyka orzeczeń sądu

Sprawa miała swój początek w 2018 roku, gdy Richard J. Tornetta, jeden z akcjonariuszy Tesli, złożył pozew przeciwko spółce. Zarzucił on Muskowi i radzie dyrektorów naruszenie obowiązków powierniczych. W styczniu 2024 roku Kanclerz Kathaleen McCormick orzekła na korzyść powoda, uznając procedurę zatwierdzania płac za „głęboko wadliwą” i zarzucając brak transparentności wobec inwestorów.

Wyrok ten wywołał furię Muska. Miliarder publicznie krytykował sędzię McCormick na platformie X, a ostatecznie przeniósł siedzibę prawną Tesli poza Delaware, wzywając innych przedsiębiorców do naśladowania tego kroku.

Czytaj więcej

Norweski fundusz kontra Elon Musk. Czy miliarder dostanie 1 bln dolarów?
Biznes
Norweski fundusz kontra Elon Musk. Czy miliarder dostanie 1 bln dolarów?

Nowy plan wynagrodzeń na 2025 r.

Podczas gdy prawnicy walczyli o pakiet z 2018 roku, Tesla przygotowała już grunt pod jeszcze większe zyski swojego lidera. W listopadzie akcjonariusze zatwierdzili nowy plan wynagrodzeń na 2025 rok.

Inwestorzy, aprobując te rekordowe kwoty, jednoznacznie poparli wizję transformacji Tesli z producenta samochodów w globalnego lidera sztucznej inteligencji i robotyki.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, CNBC

Osoby Firmy Tesla Motors Elon Musk
Brytyjczycy sprzedają światłowody w Polsce. Orange i APG przejmą Nexerę
Biznes
Brytyjczycy sprzedają światłowody w Polsce. Orange i APG przejmą Nexerę
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
90 mld euro dla Ukrainy, droższy prąd i miliardowy kontrakt ICEYE
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Biznes
„Buy European”, czyli… jak nie dać Amerykanom zarobić na rosyjskiej wojnie
Geopolityka, gospodarka, technologie - prognozy Rzeczpospolitej na 2026
Biznes
Geopolityka, gospodarka, technologie - prognozy Rzeczpospolitej na 2026
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Agnieszka Gajewska została nową prezeską PwC
Biznes
Agnieszka Gajewska nową prezeską PwC w Europie Środkowo-Wschodniej
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama