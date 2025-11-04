Reklama
Norweski fundusz kontra Elon Musk. Czy miliarder dostanie 1 bln dolarów?

Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny, największy na świecie, poinformował, że zagłosuje przeciwko zatwierdzeniu proponowanego przez Teslę pakietu wynagrodzenia dla prezesa firmy Elona Muska, który potencjalnie może być wart nawet 1 bilion dolarów. Głosowanie odbędzie się na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w tym tygodniu.

Publikacja: 04.11.2025 16:09

Foto: REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Urszula Lesman

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie stanowisko zajmuje Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny wobec proponowanego pakietu wynagrodzenia dla Elona Muska?
  • Dlaczego zalecenia ISS i Glass Lewis mogą wpłynąć na decyzje akcjonariuszy Tesli?
  • Jakie są ewentualne konsekwencje niezatwierdzenia pakietu przez akcjonariuszy Tesli?
  • Jakie są kryteria, które Elon Musk musi spełnić, aby otrzymać maksymalne wynagrodzenie?

Inwestorzy producenta samochodów elektrycznych zdecydują 6 listopada, czy zatwierdzić ten pakiet – prawdopodobnie największe wynagrodzenie dla dyrektora generalnego w historii. Krytycy określają go jako nadmierny, jednak będą mieli trudne zadanie, by go zablokować – informuje agencja Reutera.

Tesla zachęca akcjonariuszy do poparcia planu

Zarząd Tesli zachęca akcjonariuszy do poparcia planu, a przewodnicząca Robyn Denholm ostrzega, że Musk może odejść z firmy o wartości rynkowej 1,5 biliona dolarów, jeśli umowa nie zostanie zatwierdzona. Natomiast przeciwnicy obawiają się, że umowa przyznałaby Muskowi zbyt dużą, niekontrolowaną władzę.

Pakiet wynagrodzenia Muska niemal na pewno zostanie zatwierdzony, ponieważ cieszy się szerokim poparciem inwestorów. Prawo obowiązujące w Teksasie – dokąd Tesla przeniosła swoją siedzibę w ubiegłym roku – pozwala Muskowi głosować jego własnymi akcjami, co daje mu około 13,5 proc. siły głosu.

Norwegom nie podoba się wysokość wynagrodzenia Elona Muska

Norweski fundusz majątkowy jest największym inwestorem, który publicznie ujawnił swoje stanowisko. Następny pod względem wielkości – Baron Capital – zapowiedział poparcie dla pakietu Muska. Najwięksi inwestorzy instytucjonalni Tesli, w tym BlackRock, Vanguard i State Street, nie ujawnili jeszcze, jak zagłosują.

Doradcy ds. głosowań ISS i Glass Lewis wezwali akcjonariuszy do odrzucenia planu wynagrodzenia Muska, argumentując, że jest zbyt wysoki, może zapewniać ogromne wypłaty nawet przy częściowej realizacji celów i może doprowadzić do rozwodnienia udziałów innych inwestorów. Obie firmy sprzeciwiały się również ubiegłorocznemu głosowaniu nad wcześniejszym pakietem z 2018 r., wartym 56 mld dolarów, który jednak został zatwierdzony zdecydowaną większością głosów – głównie drobnych akcjonariuszy Tesli – przypomina agencja informacyjna.

Chociaż pakiet mógłby dać Muskowi akcje warte nawet 1 bilion dolarów w ciągu 10 lat, wartość tych akcji w momencie przyznania zostanie odjęta, co – według analizy Reutersa – oznacza, że realna wartość dla Muska wyniesie około 878 mld dolarów.

„Doceniamy ogromną wartość, jaką pan Musk stworzył dzięki swojej wizjonerskiej roli, ale jesteśmy zaniepokojeni całkowitą skalą nagrody, rozwodnieniem udziałów i brakiem mechanizmów ograniczających ryzyko związane z kluczową osobą – zgodnie z naszym ogólnym podejściem do wynagradzania kadry kierowniczej” – napisał Norges Bank Investment Management (NBIM) na swojej stronie internetowej.

Funduszowi nie podoba się wynagradzanie akcjami

Fundusz, będący siódmym największym akcjonariuszem Tesli z 1,12 proc. udziałów o wartości 17 mld dolarów, już wcześniej zagłosował „przeciw” poprzedniemu planowi wynagrodzenia Muska, co wywołało ostrą reakcję ze strony miliardera, który w ramach „odwetu” odrzucił zaproszenie na konferencję w Oslo – przypomina Reuters.

NBIM zapowiedział też, że zagłosuje przeciwko reelekcji dwóch z trzech dyrektorów Tesli ubiegających się o ponowny wybór – Kathleen Wilson-Thompson i Ira Ehrenpreis – poprze natomiast Joe Gebbia, który dołączył do zarządu w 2022 roku.

Fundusz o wartości 2,1 bln dolarów poinformował także, że sprzeciwi się całemu planowi wynagrodzeń akcjami, przeznaczonemu dla wszystkich pracowników, który mógłby być również wykorzystany przez zarząd, by przyznać dodatkowe akcje Muskowi.

Tesla podkreśla, że Elon Musk nie zarobi „ani grosza”, jeśli wartość rynkowa firmy nie wzrośnie znacząco, a maksymalne wynagrodzenie otrzyma tylko wtedy, gdy spółka osiągnie szereg celów – w tym kluczowy: kapitalizację rynkową na poziomie 8,5 biliona dolarów, czyli prawie sześciokrotnie wyższą niż obecna.

Źródło: rp.pl

Osoby Firmy Tesla Motors Elon Musk Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny

