Z tego artykułu dowiesz się: Jakie stanowisko zajmuje Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny wobec proponowanego pakietu wynagrodzenia dla Elona Muska?

Dlaczego zalecenia ISS i Glass Lewis mogą wpłynąć na decyzje akcjonariuszy Tesli?

Jakie są ewentualne konsekwencje niezatwierdzenia pakietu przez akcjonariuszy Tesli?

Jakie są kryteria, które Elon Musk musi spełnić, aby otrzymać maksymalne wynagrodzenie?

Inwestorzy producenta samochodów elektrycznych zdecydują 6 listopada, czy zatwierdzić ten pakiet – prawdopodobnie największe wynagrodzenie dla dyrektora generalnego w historii. Krytycy określają go jako nadmierny, jednak będą mieli trudne zadanie, by go zablokować – informuje agencja Reutera.

Tesla zachęca akcjonariuszy do poparcia planu

Zarząd Tesli zachęca akcjonariuszy do poparcia planu, a przewodnicząca Robyn Denholm ostrzega, że Musk może odejść z firmy o wartości rynkowej 1,5 biliona dolarów, jeśli umowa nie zostanie zatwierdzona. Natomiast przeciwnicy obawiają się, że umowa przyznałaby Muskowi zbyt dużą, niekontrolowaną władzę.

Pakiet wynagrodzenia Muska niemal na pewno zostanie zatwierdzony, ponieważ cieszy się szerokim poparciem inwestorów. Prawo obowiązujące w Teksasie – dokąd Tesla przeniosła swoją siedzibę w ubiegłym roku – pozwala Muskowi głosować jego własnymi akcjami, co daje mu około 13,5 proc. siły głosu.