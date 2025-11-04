Aktualizacja: 05.11.2025 05:09 Publikacja: 04.11.2025 16:09
Foto: REUTERS/Nathan Howard/File Photo
Inwestorzy producenta samochodów elektrycznych zdecydują 6 listopada, czy zatwierdzić ten pakiet – prawdopodobnie największe wynagrodzenie dla dyrektora generalnego w historii. Krytycy określają go jako nadmierny, jednak będą mieli trudne zadanie, by go zablokować – informuje agencja Reutera.
Zarząd Tesli zachęca akcjonariuszy do poparcia planu, a przewodnicząca Robyn Denholm ostrzega, że Musk może odejść z firmy o wartości rynkowej 1,5 biliona dolarów, jeśli umowa nie zostanie zatwierdzona. Natomiast przeciwnicy obawiają się, że umowa przyznałaby Muskowi zbyt dużą, niekontrolowaną władzę.
Pakiet wynagrodzenia Muska niemal na pewno zostanie zatwierdzony, ponieważ cieszy się szerokim poparciem inwestorów. Prawo obowiązujące w Teksasie – dokąd Tesla przeniosła swoją siedzibę w ubiegłym roku – pozwala Muskowi głosować jego własnymi akcjami, co daje mu około 13,5 proc. siły głosu.
Czytaj więcej
Elon Musk kupił akcje Tesli o wartości 1 miliarda dolarów. Ten zakup to rzadkość – zarówno w przy...
Norweski fundusz majątkowy jest największym inwestorem, który publicznie ujawnił swoje stanowisko. Następny pod względem wielkości – Baron Capital – zapowiedział poparcie dla pakietu Muska. Najwięksi inwestorzy instytucjonalni Tesli, w tym BlackRock, Vanguard i State Street, nie ujawnili jeszcze, jak zagłosują.
Doradcy ds. głosowań ISS i Glass Lewis wezwali akcjonariuszy do odrzucenia planu wynagrodzenia Muska, argumentując, że jest zbyt wysoki, może zapewniać ogromne wypłaty nawet przy częściowej realizacji celów i może doprowadzić do rozwodnienia udziałów innych inwestorów. Obie firmy sprzeciwiały się również ubiegłorocznemu głosowaniu nad wcześniejszym pakietem z 2018 r., wartym 56 mld dolarów, który jednak został zatwierdzony zdecydowaną większością głosów – głównie drobnych akcjonariuszy Tesli – przypomina agencja informacyjna.
Czytaj więcej
Rozległe imperium biznesowe Elona Muska może wkrótce uczynić go pierwszym bilionerem na świecie....
Chociaż pakiet mógłby dać Muskowi akcje warte nawet 1 bilion dolarów w ciągu 10 lat, wartość tych akcji w momencie przyznania zostanie odjęta, co – według analizy Reutersa – oznacza, że realna wartość dla Muska wyniesie około 878 mld dolarów.
„Doceniamy ogromną wartość, jaką pan Musk stworzył dzięki swojej wizjonerskiej roli, ale jesteśmy zaniepokojeni całkowitą skalą nagrody, rozwodnieniem udziałów i brakiem mechanizmów ograniczających ryzyko związane z kluczową osobą – zgodnie z naszym ogólnym podejściem do wynagradzania kadry kierowniczej” – napisał Norges Bank Investment Management (NBIM) na swojej stronie internetowej.
Fundusz, będący siódmym największym akcjonariuszem Tesli z 1,12 proc. udziałów o wartości 17 mld dolarów, już wcześniej zagłosował „przeciw” poprzedniemu planowi wynagrodzenia Muska, co wywołało ostrą reakcję ze strony miliardera, który w ramach „odwetu” odrzucił zaproszenie na konferencję w Oslo – przypomina Reuters.
Czytaj więcej
Holenderski fundusz emerytalny ABP nie posiada już akcji Tesli. Zdaniem zarządzających tym fundus...
NBIM zapowiedział też, że zagłosuje przeciwko reelekcji dwóch z trzech dyrektorów Tesli ubiegających się o ponowny wybór – Kathleen Wilson-Thompson i Ira Ehrenpreis – poprze natomiast Joe Gebbia, który dołączył do zarządu w 2022 roku.
Fundusz o wartości 2,1 bln dolarów poinformował także, że sprzeciwi się całemu planowi wynagrodzeń akcjami, przeznaczonemu dla wszystkich pracowników, który mógłby być również wykorzystany przez zarząd, by przyznać dodatkowe akcje Muskowi.
Czytaj więcej
Elon Musk i Larry Ellison zarobili dziesiątki miliardów w zaledwie miesiąc. Ale nie każdy miliard...
Tesla podkreśla, że Elon Musk nie zarobi „ani grosza”, jeśli wartość rynkowa firmy nie wzrośnie znacząco, a maksymalne wynagrodzenie otrzyma tylko wtedy, gdy spółka osiągnie szereg celów – w tym kluczowy: kapitalizację rynkową na poziomie 8,5 biliona dolarów, czyli prawie sześciokrotnie wyższą niż obecna.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Inwestorzy producenta samochodów elektrycznych zdecydują 6 listopada, czy zatwierdzić ten pakiet – prawdopodobnie największe wynagrodzenie dla dyrektora generalnego w historii. Krytycy określają go jako nadmierny, jednak będą mieli trudne zadanie, by go zablokować – informuje agencja Reutera.
O tym, ile polski biznes może zarobić na wielkich inwestycjach w Polsce. O nowej wizji Skarbu Państwa jako właśc...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Sprzedaż chińskich aut w Polsce rośnie lawinowo, Turcja i Chiny ograniczają zakupy rosyjskiej ropy, a Niemcy pla...
Wicekanclerz i minister finansów Niemiec Lars Klinkbeil wezwał do całkowitego embarga na dostawy rosyjskiej stal...
W poniedziałek klienci posiadający abonament w sieci telefonii komórkowej Play zgłaszają problemy z usługą. Wiel...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Sankcje Brukseli nałożyły na biura podróży zakaz organizowania pobytów turystycznych w Rosji. Republiki bałtycki...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas