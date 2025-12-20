Waszyngton proponuje bezpośrednie negocjacje Ukraina-Rosja

Aktualizacja: 20.12.2025 19:56 Publikacja: 20.12.2025 17:21
Dyplomaci z różnych stron zebrali się w Miami na nową rundę rozmów mających na celu zakończenie konfliktu.
Rosyjski wysłannik Kirył Dmitriew ogłosił, że udaje się do Miami. Na Florydę udały się też ukraińskie i europejskie zespoły, by uczestniczyć w negocjacjach pilotowanych przez wysłannika Donalda Trumpa Steve'a Witkoffa oraz zięcia prezydenta USA Jareda Kushnera.
Prezydent Ukrainy poinformował, że Stany Zjednoczone zaproponowały zmianę formuły rozmów.
- Zaproponowali taki format, o ile rozumiem: Ukraina, Ameryka, Rosja – powiedział Zełenski, dodając, że podczas rozmów mieliby być obecni także przedstawiciele państw europejskich.
Wysłannicy Trumpa forsują plan, w którym Stany Zjednoczone zaoferowałyby gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, jednak Kijów prawdopodobnie będzie musiał oddać część terytorium - perspektywa, która spotyka się z niezadowoleniem wielu Ukraińców.
Sekretarz stanu Marco Rubio obiecał w piątek, że nie będzie zmuszał Ukrainy do żadnego porozumienia, mówiąc: - Nie ma umowy pokojowej, chyba że Ukraina się na nią zgodzi. Dodał, że może dołączyć do rozmów w sobotę w Miami, swoim rodzinnym mieście.
Dmitriew napisał na platformie X, że jest "w drodze do Miami", dodając emotikonkę gołębicy pokoju i załączając krótki film przedstawiający poranne słońce świecące przez chmury na plaży z palmami.
"Podczas gdy podżegacze wojenni pracują w nadgodzinach, aby podważyć amerykański plan pokojowy dla Ukrainy, przypomniałem sobie to wideo z poprzedniej wizyty - światło przebijające się przez burzowe chmury" - napisał.
Ostatni przypadek, gdy ukraińscy i rosyjscy wysłannicy prowadzili oficjalne bezpośrednie rozmowy, miał miejsce w lipcu w Stambule. Spotkanie doprowadziło do wymiany jeńców, ale niewiele więcej w zakresie konkretnych postępów
Udział Rosji i Europy oznacza krok naprzód w porównaniu z wcześniejszą sytuacją, gdy Amerykanie prowadzili oddzielne negocjacje z każdą stroną w różnych lokalizacjach. Jednak jest mało prawdopodobne, aby Dmitriew prowadził bezpośrednie rozmowy z europejskimi negocjatorami, ponieważ stosunki między obiema stronami pozostają skrajnie napięte. Moskwa twierdzi, że zaangażowanie Europy w rozmowy tylko utrudniłoby proces i ma tendencję do przedstawiania liderów kontynentu jako prowojennych.
Weekendowe rozmowy odbywają się po tym, jak Putin zapowiedział kontynuowanie ofensywy na Ukrainie, chwaląc postępy Moskwy na polu bitwy w piątkowej corocznej konferencji prasowej, po prawie czterech latach wojny.
Putin zasugerował jednak, że Rosja mogłaby wstrzymać niszczycielskie uderzenia na kraj, aby umożliwić Ukrainie przeprowadzenie wyborów prezydenckich - perspektywa, którą Zełenski odrzucił.
- To nie Putin decyduje, kiedy i w jakim formacie odbędą się wybory na Ukrainie - powiedział Zełenski, który wykluczył również głosowanie na terytoriach okupowanych przez Rosję.
