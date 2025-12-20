Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Waszyngton proponuje bezpośrednie negocjacje Ukraina-Rosja

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że Stany Zjednoczone zaproponowały pierwsze od pół roku bezpośrednie negocjacje między Ukrainą a Rosją, w obecności przedstawicieli państw europejskich i USA.

Publikacja: 20.12.2025 17:21

Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe propozycje negocjacyjne przedstawiły Stany Zjednoczone w sprawie konfliktu Ukraina-Rosja?
  • Jakie stanowisko zajął sekretarz stanu USA Marco Rubio w kwestii potencjalnego porozumienia?
  • Jak zareagowały Rosja i Europa na nowe propozycje dotyczące formatu negocjacji?
  • Jakie deklaracje złożył prezydent Rosji Władimir Putin w kontekście trwającego konfliktu i jakie były reakcje strony ukraińskiej?

Dyplomaci z różnych stron zebrali się w Miami na nową rundę rozmów mających na celu zakończenie konfliktu.

Rosyjski wysłannik Kirył Dmitriew ogłosił, że udaje się do Miami. Na Florydę udały się też ukraińskie i europejskie zespoły, by uczestniczyć w negocjacjach pilotowanych przez wysłannika Donalda Trumpa Steve'a Witkoffa oraz zięcia prezydenta USA Jareda Kushnera.

Format proponowanych rozmów

 Prezydent Ukrainy poinformował, że Stany Zjednoczone zaproponowały zmianę formuły rozmów.

- Zaproponowali taki format, o ile rozumiem: Ukraina, Ameryka, Rosja – powiedział Zełenski, dodając, że podczas rozmów mieliby być obecni także przedstawiciele państw europejskich.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wywiad USA: Władimir Putin nadal dąży do pełnej kontroli nad Ukrainą
Konflikty zbrojne
Wywiad USA: Władimir Putin nadal dąży do pełnej kontroli nad Ukrainą

Wysłannicy Trumpa forsują plan, w którym Stany Zjednoczone zaoferowałyby gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, jednak Kijów prawdopodobnie będzie musiał oddać część terytorium - perspektywa, która spotyka się z niezadowoleniem wielu Ukraińców.

Deklaracje sekretarza stanu USA

Sekretarz stanu Marco Rubio obiecał w piątek, że nie będzie zmuszał Ukrainy do żadnego porozumienia, mówiąc: - Nie ma umowy pokojowej, chyba że Ukraina się na nią zgodzi. Dodał, że może dołączyć do rozmów w sobotę w Miami, swoim rodzinnym mieście.

Dmitriew napisał na platformie X, że jest "w drodze do Miami", dodając emotikonkę gołębicy pokoju i załączając krótki film przedstawiający poranne słońce świecące przez chmury na plaży z palmami.

"Podczas gdy podżegacze wojenni pracują w nadgodzinach, aby podważyć amerykański plan pokojowy dla Ukrainy, przypomniałem sobie to wideo z poprzedniej wizyty - światło przebijające się przez burzowe chmury" - napisał.

Reklama
Reklama

Ostatni przypadek, gdy ukraińscy i rosyjscy wysłannicy prowadzili oficjalne bezpośrednie rozmowy, miał miejsce w lipcu w Stambule. Spotkanie doprowadziło do wymiany jeńców, ale niewiele więcej w zakresie konkretnych postępów

Udział Rosji i Europy oznacza krok naprzód w porównaniu z wcześniejszą sytuacją, gdy Amerykanie prowadzili oddzielne negocjacje z każdą stroną w różnych lokalizacjach. Jednak jest mało prawdopodobne, aby Dmitriew prowadził bezpośrednie rozmowy z europejskimi negocjatorami, ponieważ stosunki między obiema stronami pozostają skrajnie napięte. Moskwa twierdzi, że zaangażowanie Europy w rozmowy tylko utrudniłoby proces i ma tendencję do przedstawiania liderów kontynentu jako prowojennych.

Czytaj więcej

Władimir Putin
Dyplomacja
Władimir Putin twierdzi, że zgodził się na kompromis ws. Ukrainy

Rosja twierdzi, że wstrzyma ataki na czas wyborów

Weekendowe rozmowy odbywają się po tym, jak  Putin zapowiedział kontynuowanie ofensywy na Ukrainie, chwaląc postępy Moskwy na polu bitwy w piątkowej corocznej konferencji prasowej, po prawie czterech latach wojny.

Putin zasugerował jednak, że Rosja mogłaby wstrzymać niszczycielskie uderzenia na kraj, aby umożliwić Ukrainie przeprowadzenie wyborów prezydenckich - perspektywa, którą Zełenski odrzucił.

- To nie Putin decyduje, kiedy i w jakim formacie odbędą się wybory na Ukrainie - powiedział Zełenski, który wykluczył również głosowanie na terytoriach okupowanych przez Rosję.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą
Operacja Hawkeye Strike. Amerykański żołnierz mocuje bombę kierowaną GBU-31 do samolotu F-15E Strike
Konflikty zbrojne
Amerykanie zbombardowali cele w Syrii. Donald Trump pisze o odwecie
Wywiad USA: Władimir Putin nadal dąży do pełnej kontroli nad Ukrainą
Konflikty zbrojne
Wywiad USA: Władimir Putin nadal dąży do pełnej kontroli nad Ukrainą
Ukraińscy żołnierze
Konflikty zbrojne
Ukraiński parlamentarzysta: W obecnym tempie Rosja zajmie Donbas za 10 lat
Kadr z nagrania opublikowanego przez Dowództwo Południowe USA
Konflikty zbrojne
USA zatopiły kolejne łodzie na Pacyfiku
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Putin spieszy się z rusyfikacją okupowanych ziem Ukrainy
Konflikty zbrojne
Putin spieszy się z rusyfikacją okupowanych ziem Ukrainy
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama