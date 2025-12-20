Waszyngton proponuje bezpośrednie negocjacje Ukraina-Rosja

Wysłannicy Trumpa forsują plan, w którym Stany Zjednoczone zaoferowałyby gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, jednak Kijów prawdopodobnie będzie musiał oddać część terytorium - perspektywa, która spotyka się z niezadowoleniem wielu Ukraińców.

Deklaracje sekretarza stanu USA

Sekretarz stanu Marco Rubio obiecał w piątek, że nie będzie zmuszał Ukrainy do żadnego porozumienia, mówiąc: - Nie ma umowy pokojowej, chyba że Ukraina się na nią zgodzi. Dodał, że może dołączyć do rozmów w sobotę w Miami, swoim rodzinnym mieście.

Dmitriew napisał na platformie X, że jest "w drodze do Miami", dodając emotikonkę gołębicy pokoju i załączając krótki film przedstawiający poranne słońce świecące przez chmury na plaży z palmami.

"Podczas gdy podżegacze wojenni pracują w nadgodzinach, aby podważyć amerykański plan pokojowy dla Ukrainy, przypomniałem sobie to wideo z poprzedniej wizyty - światło przebijające się przez burzowe chmury" - napisał.