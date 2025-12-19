Rzeczpospolita
Władimir Putin twierdzi, że zgodził się na kompromis ws. Ukrainy

Władimir Putin w czasie piątkowej konferencji, w trakcie której odpowiada na pytania dziennikarzy, a także pytania nadsyłane przez Rosjan, odniósł się do ewentualnego zajęcia rosyjskich aktywów zamrożonych w Europie. Putin mówił też, że zgodził się na kompromisy ws. Ukrainy, które „nie były łatwe” dla Rosji.

Publikacja: 19.12.2025 12:03

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Na szczycie w Brukseli w nocy z czwartku na piątek zapadła decyzja, by nieoprocentowana pożyczka w wysokości 90 mld euro dla Ukrainy zostanie sfinansowana przez zaciągnięcie przez UE pożyczki na rynkach kapitałowych, zabezpieczonej środkami z unijnego budżetu. Tym samym odsunięto w czasie plany tzw. pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy, która miała być sfinansowana przy użyciu części z 210 mld euro rosyjskich aktywów zamrożonych w Europie (głównie na terytorium Belgii). 

W konkluzjach ze szczytu zapisano, że Ukraina spłaci pożyczkę tylko w sytuacji, gdy otrzyma reparacje od Rosji. UE zastrzega sobie również prawo do pokrycia kosztów pożyczki z zamrożonych rosyjskich aktywów. Kwestia pożyczki reparacyjnej ma być przedmiotem dalszych negocjacji. 

Władimir Putin ostrzega przed konsekwencjami zajęcia rosyjskich aktywów dla wiarygodności strefy euro

- Kradzież byłaby niewłaściwym słowem – mówił Putin komentując sprawę ewentualnego zajęcia zamrożonych aktywów Rosji. - Kradzież to potajemne zagarnięcie własności, ale oni próbują zrobić to otwarcie – to grabież. To nie jest proste. Ostatecznie ogłosili, że nie zagrabią i zabiorą, ale jednym z ich pomysłów jest kwestia pożyczki zabezpieczonej naszymi aktywami – mówił przywódca Rosji. 

Jeśli ktoś udziela pożyczek, nawet kosztem bezpieczeństwa naszego złota i rezerw walutowych, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w budżecie kraju, który to robi

Władimir Putin, przywódca Rosji

Putin dodał, że podejmowanie decyzji ws. zagrabienia czyichś pieniędzy nie jest łatwe. - Ale są inne, poważniejsze konsekwencje. To nie jest tylko cios wizerunkowy, to erozja zaufania, w tym przypadku, do strefy euro – podkreślił. 

Putin przypomniał, że oprócz Rosji wiele innych państw, w tym państwa będące dostawcami ropy na światowe rynki, przechowują swoje rezerwy na terenie strefy euro. - I oni zobaczą co się dzieje, już obserwują i już zaczęli mieć podejrzenia i obawy – stwierdził. 

Przywódca Rosji zapowiedział, że jego kraj będzie bronił swoich interesów przed sądami. - Spróbujemy znaleźć sąd, który będzie niezależny od politycznych decyzji – zapowiedział. 

Putin przestrzegał, że dziś rosyjskie aktywa mają być zajęte, bo „niektórym osobom nie podoba się przeprowadzanie specjalnej operacji wojskowej i walka przeciw neonazizmowi”. - Potem ktoś może nie lubić, powiedzmy polityki wobec społeczności LGBT w krajach muzułmańskich. I wówczas będzie mieć pretekst do zajęcia suwerennych zasobów i pieniędzy – ocenił rosyjski przywódca. 

Władimir Putin mówi, że udzielenie pożyczki Ukrainie oznacza wzrost zadłużenia tych, którzy pożyczki udzielają

Komentując konsekwencje decyzji UE ws. pomocy dla Ukrainy Putin mówił, że udzielenie pożyczki z własnych zasobów „ma konsekwencje dla każdego kraju; zwiększa zadłużenie budżetowe”. 

Prezydent (USA Donald) Trump czyni poważne wysiłki na rzecz zakończenia konfliktu. Jak wielokrotnie powtarzał robi to, w mojej opinii, całkowicie szczerze

Władimir Putin, przywódca Rosji

- Jeśli ktoś udziela pożyczek, nawet kosztem bezpieczeństwa naszego złota i rezerw walutowych, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w budżecie kraju, który to robi – podsumował. 

Władimir Putin: Donald Trump szczerze stara się zakończyć wojnę

- Rosja jest gotowa na negocjacje w sprawie pokojowego zakończenia ukraińskiego konfliktu – mówił także Putin. Jak dodał Rosja jest też gotowa na „zakończenie konfliktu środkami pokojowymi". 

Jak wygląda obecnie sytuacja w Donbasie? (MAPA, stan na 16 grudnia)

Jak wygląda obecnie sytuacja w Donbasie? (MAPA, stan na 16 grudnia)

Foto: PAP

- Prezydent (USA Donald) Trump czyni poważne wysiłki na rzecz zakończenia konfliktu. Jak wielokrotnie powtarzał robi to, w mojej opinii, całkowicie szczerze – dodał Putin. 

Przywódca Rosji podkreślił też, że w czasie spotkania z Trumpem w Anchorage na Alasce (15 sierpnia – red.) „w praktyce zgodził się na propozycje Trumpa”. - Dlatego mówienie,że coś odrzucamy, jest całkowicie niepoprawne i bezpodstawne - podkreślił.

Putin przekonywał, że w Anchorage zgodził się na kompromis ws. Ukrainy. - Na wstępnych spotkaniach w Moskwie przedstawiliśmy nasze propozycje i zostaliśmy poproszeni o poczynienie określonych kompromisów. Kiedy dotarłem do Anchorage, powiedziałem, że nie będą to dla nas łatwe decyzje. Ale zgodziliśmy się na proponowane kompromisy – podkreślił. 

- Piłka jest całkowicie po stronie naszych przeciwników (...) przede wszystkim przywódców kijowskiego reżimu i ich, w tym wypadku przede wszystkim, europejskich sponsorów – oświadczył Putin. 

W Anchorage Putin miał przedstawić warunki, po spełnieniu których Rosja byłaby gotowa wstrzymać działania wojenne na Ukrainie. Wśród nich było wycofanie się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez siebie części Donbasu, gwarancja, że Ukraina nie zostanie członkiem NATO oraz zapewnienia, że na terytorium Ukrainy nie będą stacjonować wojska państw NATO. 

Więcej informacji wkrótce

