Na szczycie w Brukseli w nocy z czwartku na piątek zapadła decyzja, by nieoprocentowana pożyczka w wysokości 90 mld euro dla Ukrainy zostanie sfinansowana przez zaciągnięcie przez UE pożyczki na rynkach kapitałowych, zabezpieczonej środkami z unijnego budżetu. Tym samym odsunięto w czasie plany tzw. pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy, która miała być sfinansowana przy użyciu części z 210 mld euro rosyjskich aktywów zamrożonych w Europie (głównie na terytorium Belgii).

W konkluzjach ze szczytu zapisano, że Ukraina spłaci pożyczkę tylko w sytuacji, gdy otrzyma reparacje od Rosji. UE zastrzega sobie również prawo do pokrycia kosztów pożyczki z zamrożonych rosyjskich aktywów. Kwestia pożyczki reparacyjnej ma być przedmiotem dalszych negocjacji.

Władimir Putin ostrzega przed konsekwencjami zajęcia rosyjskich aktywów dla wiarygodności strefy euro

- Kradzież byłaby niewłaściwym słowem – mówił Putin komentując sprawę ewentualnego zajęcia zamrożonych aktywów Rosji. - Kradzież to potajemne zagarnięcie własności, ale oni próbują zrobić to otwarcie – to grabież. To nie jest proste. Ostatecznie ogłosili, że nie zagrabią i zabiorą, ale jednym z ich pomysłów jest kwestia pożyczki zabezpieczonej naszymi aktywami – mówił przywódca Rosji.