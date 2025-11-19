„Sygnały” USA wobec Kijowa i wewnętrzne problemy Ukrainy

Taki plan oznaczałby dla Kijowa poważną porażkę w obliczu dalszych rosyjskich zdobyczy terytorialnych we wschodniej Ukrainie. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski musi obecnie uporać się ze skandalem korupcyjnym, w wyniku którego parlament zdymisjonował w środę ministrów energetyki i sprawiedliwości.

Wysoki rangą urzędnik ukraiński powiedział wcześniej Reuterowi, że Kijów otrzymał „sygnały” dotyczące zestawu propozycji USA mających na celu zakończenie wojny, które Waszyngton omawiał z Rosją. – Ukraina nie brała udziału w przygotowywaniu tych propozycji – podało źródło.

Zełenski, który w środę rozmawiał w Turcji z prezydentem Recepem Erdoganem, ma się spotkać w czwartek w Kijowie z przedstawicielami armii amerykańskiej.

Dmitrij Pieskow przedstawia stanowisko Kremla: nic się nie zmieniło od czasu rozmów w Stambule

Od czasu spotkania w Stambule w lipcu 2025 r. nie odbyły się żadne bezpośrednie rozmowy między Kijowem a Moskwą. Siły rosyjskie kontynuowały trwającą już prawie cztery lata wojnę na Ukrainie. Agencja przypomina, że tylko w środę w wyniku rosyjskich bombardowań Tarnopola zginęło 25 osób.

Starania o wznowienie negocjacji pokojowych zdają się nabierać tempa, chociaż Moskwa nie wykazała żadnych oznak zmiany warunków zakończenia wojny. Pytany o to przez dziennikarzy rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że stanowisko w sprawie potencjalnego porozumienia pokojowego z Ukrainą „nie uległo zmianie od czasu spotkania Władimira Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem na Alasce w sierpniu”. – Rozmowy odbyły się w Anchorage i jak dotąd nie ma nic do dodania do tego, co tam omawiano – stwierdził.