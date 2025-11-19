Aktualizacja: 19.11.2025 21:14 Publikacja: 19.11.2025 20:25
Donald Trump
Foto: Reuters/Evelyn Hockstein
Stany Zjednoczone zasygnalizowały prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, że Ukraina musi zaakceptować zaproponowany przez USA plan zakończenia wojny z Rosją, który zakłada oddanie przez Kijów części terytoriów i części broni – twierdzi Reuters, powołując się przy tym na dwóch dobrze poinformowanych rozmówców z otoczenia prezydenta Donalda Trumpa.
Źródła, które zastrzegły anonimowość ze względu na delikatność sprawy, podały, że propozycje obejmowały między innymi redukcję liczebności ukraińskich sił zbrojnych. Jak twierdzą rozmówcy agencji, Waszyngton domaga się, aby Kijów zaakceptował najważniejsze punkty tych propozycji.
Taki plan oznaczałby dla Kijowa poważną porażkę w obliczu dalszych rosyjskich zdobyczy terytorialnych we wschodniej Ukrainie. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski musi obecnie uporać się ze skandalem korupcyjnym, w wyniku którego parlament zdymisjonował w środę ministrów energetyki i sprawiedliwości.
Wysoki rangą urzędnik ukraiński powiedział wcześniej Reuterowi, że Kijów otrzymał „sygnały” dotyczące zestawu propozycji USA mających na celu zakończenie wojny, które Waszyngton omawiał z Rosją. – Ukraina nie brała udziału w przygotowywaniu tych propozycji – podało źródło.
Zełenski, który w środę rozmawiał w Turcji z prezydentem Recepem Erdoganem, ma się spotkać w czwartek w Kijowie z przedstawicielami armii amerykańskiej.
Od czasu spotkania w Stambule w lipcu 2025 r. nie odbyły się żadne bezpośrednie rozmowy między Kijowem a Moskwą. Siły rosyjskie kontynuowały trwającą już prawie cztery lata wojnę na Ukrainie. Agencja przypomina, że tylko w środę w wyniku rosyjskich bombardowań Tarnopola zginęło 25 osób.
Starania o wznowienie negocjacji pokojowych zdają się nabierać tempa, chociaż Moskwa nie wykazała żadnych oznak zmiany warunków zakończenia wojny. Pytany o to przez dziennikarzy rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że stanowisko w sprawie potencjalnego porozumienia pokojowego z Ukrainą „nie uległo zmianie od czasu spotkania Władimira Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem na Alasce w sierpniu”. – Rozmowy odbyły się w Anchorage i jak dotąd nie ma nic do dodania do tego, co tam omawiano – stwierdził.
Prezydent Rosji Władimir Putin od dawna domagał się od Kijowa rezygnacji z planów przystąpienia do sojuszu wojskowego NATO pod przewodnictwem USA i wycofania wojsk z czterech obwodów, które Moskwa uznaje za część Rosji. Moskwa nie dała żadnych sygnałów, że wycofała się z któregokolwiek z tych żądań, a Ukraina twierdzi, że ich nie zaakceptuje.
1365 dzień wojny w Ukrainie
Foto: Infografika PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
