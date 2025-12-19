05:04 UE pożyczy pieniądze na rynkach finansowych, by przekazać 90 mld euro Ukrainie

Jednocześnie – jak wynika z projektu konkluzji po trwającym w Brukseli szczycie UE – Wspólnota rezerwuje sobie prawo, by spłacić zobowiązania wynikające z pożyczki wykorzystując zamrożone aktywa Rosji.

04:38 Część mieszkańców Odessy bez wody, prądu i ogrzewania po nocnym ataku dronów

Serhij Łysak, mer Odessy informuje, że w ataku ucierpiał obiekt infrastruktury krytycznej. Ranna została kobieta, którą hospitalizowano.

04:36 Winnica przekazała drony ukraińskiej armii

Do 22 Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej trafi 5 dronów rozpoznawczych i 50 dronów przeznaczonych do przenoszenia ładunków wybuchowych od władz i mieszkańców Winnicy.

04:32 Pięciomiesięczne dziecko ranne w ataku ukraińskiego drona na Biełgorod

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Stan rannego dziecka określany jest jako umiarkowany. Szczątki strąconego drona uszkodziły siedem samochodów w Biełgorodzie oraz budynek placówki socjalnej. Drony uszkodziły też budynki mieszkalne w mieście Grajworon.

04:29 MSZ Rosji sygnalizuje gotowość do dialogu z NATO

Władisław Masliennikow, dyrektor Departamentu Europejskiego w MSZ Rosji oświadczył w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia”, że jeśli „NATO porzuci swoje antyrosyjskie stanowisko i zaangażuje się w dialog oparty na szacunku i uwzględnianiu obustronnych interesów, w oparciu o zasady równego i niepodzielnego bezpieczeństwa”, wówczas Rosja będzie „otwarta na dyskusję”.

04:27 W nocy działanie zawiesiło 10 rosyjskich lotnisk

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował o zawieszeniu działania lotnisk we Władykaukazie, Magasie i Groznym, a także lotnisk w Samarze, Jarosławiu, Kałudze, Penzie, Saratowie, Tambowie i Wołgogradzie.

04:26 Szczątki ukraińskiego drona spadły na budynek mieszkalny w Lipiecku

W ataku nikt nie ucierpiał - poinformował gubernator obwodu lipieckiego Igor Artamonow. Mieszkańcy uszkodzonego budynku zostali ewakuowani.

04:24 António Costa: UE zatwierdziła decyzję, by przekazać 90 mld euro wsparcia Ukrainie w latach 2026-2027

„Mamy porozumienie” - napisał przewodniczący Rady Europejskiej w serwisie X.

04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1394 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1394 dniu wojny Foto: PAP

