05:04
19.12.2025

UE pożyczy pieniądze na rynkach finansowych, by przekazać 90 mld euro Ukrainie

Jednocześnie – jak wynika z projektu konkluzji po trwającym w Brukseli szczycie UE – Wspólnota rezerwuje sobie prawo, by spłacić zobowiązania wynikające z pożyczki wykorzystując zamrożone aktywa Rosji.

04:38
19.12.2025

Część mieszkańców Odessy bez wody, prądu i ogrzewania po nocnym ataku dronów

Serhij Łysak, mer Odessy informuje, że w ataku ucierpiał obiekt infrastruktury krytycznej. Ranna została kobieta, którą hospitalizowano. 

04:36
19.12.2025

Winnica przekazała drony ukraińskiej armii

Do 22 Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej trafi 5 dronów rozpoznawczych i 50 dronów przeznaczonych do przenoszenia ładunków wybuchowych od władz i mieszkańców Winnicy. 

04:32
19.12.2025

Pięciomiesięczne dziecko ranne w ataku ukraińskiego drona na Biełgorod

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Stan rannego dziecka określany jest jako umiarkowany. Szczątki strąconego drona uszkodziły siedem samochodów w Biełgorodzie oraz budynek placówki socjalnej. Drony uszkodziły też budynki mieszkalne w mieście Grajworon. 

04:29
19.12.2025

MSZ Rosji sygnalizuje gotowość do dialogu z NATO

Władisław Masliennikow, dyrektor Departamentu Europejskiego w MSZ Rosji oświadczył w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia”, że jeśli „NATO porzuci swoje antyrosyjskie stanowisko i zaangażuje się w dialog oparty na szacunku i uwzględnianiu obustronnych interesów, w oparciu o zasady równego i niepodzielnego bezpieczeństwa”, wówczas Rosja będzie „otwarta na dyskusję”. 

04:27
19.12.2025

W nocy działanie zawiesiło 10 rosyjskich lotnisk

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował o zawieszeniu działania lotnisk we Władykaukazie, Magasie i Groznym, a także lotnisk w Samarze, Jarosławiu, Kałudze, Penzie, Saratowie, Tambowie i Wołgogradzie. 

04:26
19.12.2025

Szczątki ukraińskiego drona spadły na budynek mieszkalny w Lipiecku

W ataku nikt nie ucierpiał - poinformował gubernator obwodu lipieckiego Igor Artamonow. Mieszkańcy uszkodzonego budynku zostali ewakuowani. 

04:24
19.12.2025

António Costa: UE zatwierdziła decyzję, by przekazać 90 mld euro wsparcia Ukrainie w latach 2026-2027 

„Mamy porozumienie” - napisał przewodniczący Rady Europejskiej w serwisie X. 

04:22
19.12.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1394 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1394 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1394 dniu wojny

04:21
19.12.2025

