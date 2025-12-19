Wpisowi towarzyszy nagranie, na którym widać moment ataku na obie łodzie.

Czwartkowe ataki oznaczają, że liczba ofiar wojny USA z narkobiznesem w Ameryce Łacińskiej przekroczyła sto i obecnie wynosi co najmniej 104. W tym tygodniu w atakach USA na łodzie mające należeć do przemytników narkotyków zginęło już 17 osób – osiem w poniedziałek, cztery w środę i pięć w czwartek.

Ataki na łodzie, okręty u wybrzeży, blokada morska – USA zwiększają presję na Wenezuelę

USA rozpoczęły działania wymierzone w przemytników narkotyków 2 września, gdy armia przeprowadziła dwa ataki na łódź domniemanych przemytników znajdującą się na wodach Morza Karaibskiego. Wówczas zginęło 11 osób, a kontrowersje budzi fakt, że – jak ujawniono – dwie osoby przeżyły pierwszy atak i na nagraniach, na których widać moment drugiego ataku, z którymi zapoznali się kongresmeni (nagrań tych nie upubliczniono) widać rozbitków unoszących się na wodzie. „Washington Post”, który ujawnił tę sprawę, twierdził, że drugi atak przeprowadzono, ponieważ Pete Hegseth miał wydać polecenie, by nikt z załogi łodzi nie ocalał, czemu jednak sekretarz obrony USA zaprzecza. Hegseth tłumaczył, że nie był świadom, iż ktoś przeżył pierwszy atak – zapewniał jednocześnie, że decyzja o drugim ataku była uzasadniona.

Obecnie kongresmeni wywierają presję na Pentagon, by ten upublicznił nagranie przedstawiające cały przebieg ataku z 2 września. Pete Hegseth wykluczył jednak taką możliwość. Tymczasem w podpisanym właśnie przez Donalda Trumpa budżecie Pentagonu pojawił się zapis, że 1/4 środków przeznaczonych na podróże Hegsetha pozostanie zamrożona, dopóki członkowie komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów i Senatu nie otrzymają możliwości obejrzenia całego nagrania.