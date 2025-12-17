– Sojusz Północnoatlantycki kontynuuje rozbudowę wojsk koalicyjnych. Trwają aktywne przygotowania do rozmieszczenia pocisków średniego zasięgu. Zapasy broni jądrowej zostały uzupełnione. Siły powietrzne i rakietowe są modernizowane. Modyfikowany jest system dyslokacji mobilizacyjnej. Tempo rozmieszczania wojsk na wschodniej flance Sojuszu jest podnoszone, w tym celu planuje się stworzenie tzw. wojskowego Schengen – wyliczał Biełousow.

Minister obrony Rosji: Państwa NATO będą wkrótce wydawać na siły zbrojne 2,7 bln dolarów

Według ministra obrony analiza sytuacji „polityczno-militarnej” wskazuje, że zagrożenia dla bezpieczeństwa Rosji zmieniły się znacząco w ciągu ostatnich trzech lat.

– Wydatki na cele wojskowe rosną znacząco. Roczny budżet Sojuszu (Północnoatlantyckiego) wynosi obecnie 1,6 bln dolarów. Biorąc pod uwagę stopniowe zwiększanie go do 5 proc. PKB, budżet NATO wzrośnie o ponad półtora raza, do 2,7 bln dolarów – dodał Biełousow.

– Wszystko to wskazuje, że NATO przygotowuje się na konfrontację militarną z Rosją. Plany Sojuszu przewidują osiągnięcie takiej gotowości do lat 30-tych XXI wieku. Przedstawiciele NATO powtarzają to otwarcie – podkreślił minister obrony Rosji.