Wpisowi towarzyszy nagranie z adnotacją „odtajnione”, na którym widać moment ataku na każdą z łodzi.

O poprzednim ataku na łodzie przemytników amerykańska armia informowała 4 grudnia – wówczas też na cel armia USA wzięła jednostkę poruszającą się po wodach międzynarodowych wschodniego Pacyfiku. Łącznie w co najmniej 21 takich atakach zginęło już 95 osób.

Przedstawiciele administracji USA przekonują Kongres, że Stany Zjednoczone znajdują się w stanie „konfliktu zbrojnego” z kartelami narkotykowymi z Ameryki Łacińskiej. Operacja amerykańskiej armii przeciwko kartelom rozpoczęła się 2 września, gdy armia przeprowadziła dwa ataki na łódź domniemanych przemytników znajdującą się na wodach Morza Karaibskiego. Wówczas zginęło 11 osób, a kontrowersje budzi fakt, że – jak ujawniono – dwie osoby przeżyły pierwszy atak i na nagraniach, na których widać moment drugiego ataku, z którymi zapoznali się kongresmeni (nagrań tych nie upubliczniono) widać rozbitków unoszących się na wodzie. „Washington Post”, który ujawnił tę sprawę, twierdził że drugi atak przeprowadzono, ponieważ Pete Hegseth miał wydać polecenie, by nikt z załogi łodzi nie ocalał, czemu jednak sekretarz obrony USA zaprzecza. Hegseth tłumaczył, że nie był świadom, iż ktoś przeżył pierwszy atak – zapewniał jednocześnie, że decyzja o drugim ataku była uzasadniona.

Podejmowane przez Stany Zjednoczone działania przeciwko potencjalnym przemytnikom narkotyków mają niewiele wspólnego z prawem międzynarodowym. Używanie sił zbrojnych w celach policyjnych jest oczywiście możliwe i przewidziane w wielu porządkach prawnych poszczególnych państw, jak i w prawie międzynarodowym. Tylko że w takich wypadkach wojsko działa jak siły policyjne. A celem sił policyjnych jest zatrzymanie przestępców i doprowadzenie ich przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Natomiast takie intencjonalne atakowanie, powiedzmy, przemytników, nie mieści się w granicach prawa międzynarodowego ani w standardach praw człowieka. Po drugie, sytuacja, do której pan się odniósł, czyli ostrzelanie łodzi, a potem dobijanie tych rozbitków, to już jest przestępstwo do kwadratu, zbrodnia międzynarodowa – mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Piotr Milik z Akademii Sztuki Wojennej.