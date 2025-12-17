Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany zaszły w strategii morskiej Rosji na Morzu Czarnym?

Dlaczego ostatnie ataki na rosyjskie okręty mogą mieć wpływ na negocjacje pokojowe?

Jakie wojskowe znaczenie mają ataki ukraińskich dronów na rosyjskie porty wojskowe?

Jakie byłyby potencjalne konsekwencje przeniesienia rosyjskiej floty do portów gruzińskiej Abchazji?

W jaki sposób sytuacja morska wpływa na ogólne działania wojenne i polityczne Rosji?

Na Morzu Czarnym trwa wojna, w której Ukraina (państwo prawie bez floty wojennej) wzięła zdecydowanie górę nad Rosją i jej Flotą Czarnomorską.

Pod koniec czwartego roku wojny flota Kremla stara się nie wychodzić ze swej głównej bazy w Noworosyjsku. – Na początku inwazji codziennie na morzu było 45-50 jednostek. A teraz wychodzą z portów pojedynczo i bardzo rzadko – mówi jeden z oficerów ukraińskiej marynarki wojennej. W ciągu wojny Rosjanie stracili 1/3 swych okrętów, w tym flagowy krążownik „Moskwa”, do którego utraty oficjalnie nie przyznali się do dziś.

Z powodu rosyjskich strat walka na morzu zmniejszyła intensywność w ciągu ostatnich miesięcy. Rosja w dodatku przeniosła większość swych okrętów jak najdalej od Ukrainy, z Sewastopola do Noworosyjska. Do czasu ostatniego ataku.