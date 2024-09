Most Krymski został zbudowany w latach 2018-2019 bez zgody Ukrainy. Kosztował 3,6 mld dolarów. Kijów uważa instalację za nielegalną i – już po wybuchu wojny – uznał Most Krymski za uprawniony cel do ataków, także tych z wykorzystaniem zachodniej broni.

Most Krymski był już atakowany przez Ukraińców

Od 2022 roku Most Krymski był wiele razy celem ukraińskich ataków. Pierwszy – i najpoważniejszy – atak miał miejsce 8 października 2022 roku, gdy na drogowej części mostu doszło do eksplozji ciężarówki, co doprowadziło do zawalenia się przęseł jednej z jezdni. Uszkodzona została też kolejowa część mostu, na której doszło do pożaru siedmiu cystern z paliwem. W odpowiedzi Rosja rozpoczęła ataki powietrzne na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.



Z kolei 17 lipca 2023 roku ukraiński dron zaatakował Most Krymski – w ataku zginęło dwoje cywilów, którzy jechali samochodem po moście. Ranna została 16-latka.



Rosja informowała też kilka razy o niszczeniu ukraińskich dronów morskich i strącaniu pocisków Strom Shadow w rejonie Mostu Krymskiego. W związku z zagrożeniem atakami przeprawa jest regularnie zamykana przez rosyjskie władze.