Powolny zmierzch państwa opiekuńczego. Merz mówi o bezrobotnych, którzy żyją lepiej niż pracujący

Niezwykle szczodry system państwa opiekuńczego był zawsze oczkiem w głowie socjaldemokratów z wyjątkiem kanclerza Gerharda Schrödera. Ponad dwie dekady temu obniżył on znacznie wysokość świadczeń w celu uzdrowienia niemieckiej gospodarki. To mu się udało, lecz SPD straciła poparcie wielu obywateli, przede wszystkim zaś milionów członków związków zawodowych, co sprawiło, że najstarsza niemiecka partia zaczęła gwałtownie tracić wyborców, przegrywając kolejne wybory.

Po objęciu władzy cztery lata temu przez kanclerza Olafa Scholza (SPD) socjaldemokraci, pragnąc wzmocnić partię wprowadzili Bürgergeld, nie licząc się z głosami ekspertów wskazujących, że w nowym systemie podjęcie pracy przez bezrobotnych stało się w licznych przypadkach praktycznie nieopłacalne.

Ile teraz niemieccy bezrobotni dostają od państwa?

W roku ubiegłym podwyższono nawet o 12 proc. zasiłki, ustalając ich wysokość na poziomie 563 euro miesięcznie dla bezrobotnego singla. Małżeństwo bez pracy liczyć może na 1012 euro. Do tego świadczenia dla dzieci, przykładowo 471 euro dla nastolatka.

Przy tym państwo przejmuje rachunki za czynsz oraz pokrywa koszty ogrzewania. Są też liczne świadczenia dla osób zarabiających mniej niż minimum socjalne i wiele innych.

W tym roku stawki nie uległy podwyższeniu, co oznacza, że relatywnie spadły. W sumie z systemu Bürgergeld korzysta około 5 mln osób. Całość kosztuje budżet ponad 50 mld euro, tyle, co do niedawna wydatki na Bundeswehrę.