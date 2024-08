Przy tym państwo przejmuje rachunki za czynsz oraz pokrywa koszty ogrzewania. W tym systemie, jeżeli ktoś stracił pracę, nie musi już sięgać do swych oszczędności, aby otrzymać wsparcie. Ma do niego prawo bez względu na to, ile ma na koncie. Może przez jakiś czas pozostać w swym mieszkaniu bez względu na wysokość czynszu, który pokrywa odpowiedni urząd.

Sztandarowy projekt SPD

Wszystko to kosztowało w roku ubiegłym 42,6 mld euro. W tym roku zbliży się do 50 mld. Potężna suma w czasach, gdy rząd szuka oszczędności, gdzie się da.

Co ciekawe, nowy hojny system nie znalazł uznania wśród zdecydowanej większości obywateli. Z najnowszego sondażu instytutu Forsa na zlecenie magazynu „Stern” wynika, że 56 proc. Niemców opowiada się za pozbawieniem Bürgergeld w przypadku odmowy podjęcia pracy przez beneficjentów. Jak twierdzi sekretarz generalny CDU Carsten Linnemann, takich osób jest co najmniej 100 tys. i nie powinny one liczyć na wsparcie państwa.

Obecnie Bürgergeld otrzymuje 4 mln osób zdolnych do pracy i ok. 1,5 mln niezdolnych do podjęcia zatrudnienia.

Z kolei od liberalnej FDP, partnera koalicyjnego w rządzie Scholza, płyną propozycje, aby zmniejszyć wysokość zasiłków o 14–20 euro miesięcznie dla wszystkich, co dałoby oszczędności do 850 mln euro rocznie.

Także w samym SPD pojawiają się głosy o konieczności korekty systemu.