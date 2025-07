Putin kontra Alijew i Erdogan. Waży się los Kaukazu Południowego

– Putin dąży do wskrzeszenia ZSRR i nie podoba mu się to, że nasze władze prowadzą samodzielną politykę zagraniczną, sprzedają np. surowce energetyczne do Unii Europejskiej. Ale to niejedyny powód pogorszenia relacji Rosji z Azerbejdżanem. Moskwa próbuje sabotować podpisanie azerbejdżańsko-armeńskiego porozumienia pokojowego. Niepokoi ją to, że proces ten trwa bez ich udziału – mówi „Rzeczpospolitej” azerbejdżański prawnik i obrońca praw człowieka Aslan Ismaiłow.

Foto: REUTERS/Sputnik/Alexander Kazakov