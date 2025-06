– Jestem gotów przyjąć Ktricza Nersisijana (Karekina II – red.) oraz jego przedstawiciela i udowodnić, że tak nie jest. I niech wreszcie odpowie na pytanie, czy złamał celibat. Ma dziecko czy nie ma? – komentował we wtorek Paszynian.

Po stronie Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego murem stoi prawie milionowa diaspora ormiańska w Rosji, najliczniejsza z rozproszonych po świecie społeczności ormiańskich (następne są te w USA i Francji). W obronę duchowieństwa włączył się nawet oligarcha Samwel Karapietian, którego majątek szacowany jest na ponad 3 mld dolarów. W Rosji posiada restauracje, centra handlowe i banki. W Armenii zaś jego spółka zarządza sieciami energetycznymi, które dostarczają prąd dla miliona użytkowników (kraj ma 2,9 mln ludności). Kilka dni temu został aresztowany – zarzucono mu nawoływanie do przewrotu państwowego. Co ciekawe, oligarcha od kilku lat jest ścigany listem gończym przez sąsiedni Azerbejdżan za dostawy broni do Górskiego Karabachu.

– Mój przyjaciel Samwel Karapietian znalazł się pod bezprecedensową presją ze strony sprzedajnych, podłych, nikczemnych władz, które zdradziły historię Armenii, porzuciły Arcach (tak Ormianie nazywają Górski Karabach, odzyskany już w całości przez Azerbejdżan, do którego należał w świetle prawa międzynarodowego – red.) – grzmiał naczelny propagandysta Kremla Władimir Sołowiow podczas swojego programu w głównej stacji Rossija 1. – Ormianie, przypomnijcie sobie, kim jesteście. Jesteście wielkim narodem […] Czy naród Armenii jeszcze podejmuje jakieś decyzje? – mówił.

Rosję uwiera zbliżenie Armenii z Turcją

MSZ w Erywaniu wręczyło notę protestacyjną rosyjskiemu ambasadorowi, a przewodniczący armeńskiego parlamentu Alen Simonjan oskarżył Rosję o ingerencję w wewnętrzne sprawy kraju.