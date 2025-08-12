Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Zarzuty dla Antoniego Macierewicza. Prokuratura wskazała termin

Za popełnienie przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych grozić może do 5 lat pozbawienia wolności. Zdaniem prokuratury, Antoni Macierewicz mógł dopuścić się go w okresie, gdy przewodniczył pracom tzw. podkomisji smoleńskiej.

Publikacja: 12.08.2025 14:06

Zarzuty dla Antoniego Macierewicza. Prokuratura wskazała termin

Warszawa, 05.08.2025. Poseł PiS Antoni Macierewicz podczas konferencji prasowej w Sejmie

Foto: Paweł Supernak/PAP

Jan Skoumal

Jeszcze pod koniec sierpnia polityk PiS Antoni Macierewicz ma usłyszeć zarzuty w związku z ujawnieniem informacji niejawnych o klauzulach m.in. „ściśle tajne” – wynika z informacji RMF FM. Sejmowa dokumentacja dotycząca uchylenia immunitetu Macierewicza trafiła już do Prokuratury Krajowej.

Czytaj więcej

Antoni Macierewicz
Polityka
Sejm podjął decyzję ws. immunitetu Antoniego Macierewicza

Zarzuty dla Antoniego Macierewicza jeszcze w sierpniu

Z informacji RMF FM wynika, że sprawą zajmują się prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 4, a sam Antoni Macierewicz ma niebawem otrzymać oficjalne wezwanie do prokuratury.  

Jako szef tzw. podkomisji smoleńskiej w latach od 2018 do 2022 Macierewicz miał ujawnić informacje niejawne o klauzulach „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”. Znaleźć się wśród nich miały m.in. informacje o wynikach analiz i badań przyczyn oraz okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem.

Za popełnienie przestępstwa ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych, uregulowanego w art. 265 par. 1 Kodeksu karnego grozić może od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Reklama
Reklama

Antoni Macierewicz bez immunitetu

Postawienie zarzutów Macierewiczowi w związku z podejrzeniem popełnienia tego przestępstwa będzie możliwe, ponieważ, jak pisaliśmy na łamach rp.pl, Sejm uchylił tydzień temu immunitet posła Prawa i Sprawiedliwości. „Za” uchyleniem głosowało 240 posłów (wszyscy obecni na sali posłowie koalicji rządzącej), przeciw – 190 (wszyscy obecni na sali posłowie PiS oraz: 5 posłów Konfederacji, 4 z koła Wolnych Republikanów, 3 z Konfederacji Korony Polskiej), a od głosu wstrzymało się 9 posłów (byli to pozostali obecni na sali posłowie Konfederacji). Głosowanie odbyło się 5 sierpnia 2025 roku, po przedstawieniu sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która zajmowała się wystosowanym przez prokuraturę wnioskiem o uchylenie immunitetu Macierewicza.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Antoni Macierewicz Prokuratura podkomisja smoleńska

Jeszcze pod koniec sierpnia polityk PiS Antoni Macierewicz ma usłyszeć zarzuty w związku z ujawnieniem informacji niejawnych o klauzulach m.in. „ściśle tajne” – wynika z informacji RMF FM. Sejmowa dokumentacja dotycząca uchylenia immunitetu Macierewicza trafiła już do Prokuratury Krajowej.

Zarzuty dla Antoniego Macierewicza jeszcze w sierpniu

Pozostało jeszcze 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uczestniczy w mszy świętej w intencji Ojczyzny
Sądy i trybunały
Czy Trybunał Konstytucyjny będzie sam publikował swoje wyroki? Próba odblokowania TK
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Grodzenie jeziora - czy jest legalne? Prawo gwarantuje każdemu obywatelowi prawo powszechnego korzys
Prawo w Polsce
Czy można zagrodzić jezioro? Wody Polskie wyjaśniają
Zawieszenie obowiązku spłaty rat z mocy prawa nie zawsze korzystne dla konsumenta
Konsumenci
Zawieszenie obowiązku spłaty rat z mocy prawa nie zawsze korzystne dla konsumenta
Afera KPO. Prokuratura Europejska przejmie postępowanie w sprawie nieprawidłowości
Prawo karne
Afera KPO. Prokuratura Europejska przejmie postępowanie w sprawie nieprawidłowości
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Stacja kontroli pojazdów
Prawo drogowe
Będzie podwyżka opłat za badania techniczne aut. Wiceminister podał kwotę
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie