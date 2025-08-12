Jeszcze pod koniec sierpnia polityk PiS Antoni Macierewicz ma usłyszeć zarzuty w związku z ujawnieniem informacji niejawnych o klauzulach m.in. „ściśle tajne” – wynika z informacji RMF FM. Sejmowa dokumentacja dotycząca uchylenia immunitetu Macierewicza trafiła już do Prokuratury Krajowej.

Zarzuty dla Antoniego Macierewicza jeszcze w sierpniu

Z informacji RMF FM wynika, że sprawą zajmują się prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 4, a sam Antoni Macierewicz ma niebawem otrzymać oficjalne wezwanie do prokuratury.

Jako szef tzw. podkomisji smoleńskiej w latach od 2018 do 2022 Macierewicz miał ujawnić informacje niejawne o klauzulach „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”. Znaleźć się wśród nich miały m.in. informacje o wynikach analiz i badań przyczyn oraz okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem.

Za popełnienie przestępstwa ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych, uregulowanego w art. 265 par. 1 Kodeksu karnego grozić może od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.