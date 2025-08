Posiedzenie komisji w sprawie wniosku miało charakter niejawny. Komisja zarekomendowała uchylenie immunitetu posłowi PiS.

Sprawozdanie z posiedzenia komisji przedstawiono na forum Sejmu 5 sierpnia rano, w czasie tajnej części obrad.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak mówił w poniedziałek, że śledczy dysponują dowodami wskazującymi na uzasadnione podejrzenie, że Macierewicz ujawnił między 11 kwietnia 2018 roku a 22 maja 2022 roku informacje niejawne o klauzulach od „zastrzeżone” po „ściśle tajne”. Za czyny te grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Macierewicz zaprzeczał, jakoby ujawnił tajne informacje. - Wszystkie tajne informacje zostały przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zdefiniowane jako te, które należy wyeliminować i ja to zrobiłem. Przekazano mi dokument pokazujący, co mogę zrobić, co mogę opublikować za zgodą Służby Kontrwywiadu – mówił.

Podkomisja smoleńska zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu zamachu na Lecha Kaczyńskiego

Podkomisja smoleńska została powołana rozporządzeniem z 2016 roku, podpisanym przez Antoniego Macierewicza (był wówczas szefem MON). Od 2018 roku Macierewicz był przewodniczącym komisji, a w kwietniu 2022 roku przedstawił raport z jej prac, który kwestionował ustalenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego kierowanej przez Jerzego Millera. Podkomisja smoleńska złożyła w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa 95 pasażerów prezydenckiego Tu-154M, który rozbił się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku.