W środę 6 sierpnia odbędzie się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta. We wtorek w rozmowie z Polsat News Marcin Mastalerek, odchodzący szef Gabinetu Prezydenta mówił o tym, jak będą wyglądały ostatnie godziny urzędowania ustępującego prezydenta Andrzeja Dudy.

Mastalerek zaznaczył, że ostatni raz występuje w mediach jako minister (jest sekretarzem stanu w KPRP). – O godz. 12:00 pan prezydent w Pałacu Prezydenckim w Sali Kolumnowej odwoła ministrów. Będzie to uroczystość podsumowująca te 10 lat – przekazał.

Ostatnie orędzie prezydenta Andrzeja Dudy

Były rzecznik PiS powiedział także, że we wtorek o godz. 20:00 Andrzej Duda „wygłosi uroczyste orędzie” i „podsumuje swoją prezydenturę”. Pytany o ocenę 10 lat Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim Marcin Mastalerek ocenił, że była to „prezydentura, która zmieniła polską politykę”.

– Do 2015 roku Polacy nie wierzyli, że politycy mogą spełniać obietnice. To prezydentura Andrzeja Dudy, to obietnice z 2015 roku i to, że Andrzej Duda dotrzymał słowa razem z obozem Zjednoczonej Prawicy zmieniły tę politykę i to dlatego w 2025 roku Donald Tusk został rozliczony, bo naobiecywał, miało być sto konkretów, nie dotrzymał słowa i m.in. dlatego przegrał wybory – argumentował szef Gabinetu Prezydenta, odnosząc się do faktu, że w przeprowadzonej 1 czerwca drugiej turze wyborów prezydenckich kandydat formacji Donalda Tuska, Rafał Trzaskowski, przegrał z Karolem Nawrockim.