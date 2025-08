Warszawa, 1 czerwca 2025 roku. Do ogłoszenia wyników II tury wyborów prezydenckich pozostało zaledwie kilka minut. W obu sztabach – Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego – panują zupełnie różne nastroje, nerwy są jednak podobne. Ale wszyscy wtajemniczeni wiedzą, że punktualnie o godz. 21 sondaż exit poll pokaże minimalne zwycięstwo kandydata PO. Dla ludzi PiS to jednak nie powód do zmartwień. Są na tyle pewni zwycięstwa, że już chwilę po publikacji exit pollu Jarosław Kaczyński zapowiada, że po godz. 23 sytuacja się odwróci. I rzeczywiście – tak się dzieje.