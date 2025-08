Były wicepremier dodał, że najwyższy czas, by Krzysztof Ruchniewicz podał się do dymisji. – Wzywam panią minister kultury, pana premiera Tuska do natychmiastowego odwołania dyrektora Ruchniewicza ze stanowiska dyrektora Instytutu Pileckiego – oświadczył.

Paweł Jabłoński: Krzysztof Ruchniewicz dopuścił się działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej

Głos zabrał także były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który zwrócił uwagę na „aspekt prawny” sprawy. Zaznaczył, że Krzysztof Ruchniewicz jest nie tylko dyrektorem Instytutu Pileckiego, ale też pełnomocnikiem rządu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do spraw kontaktów polsko-niemieckich i „pełni oficjalną funkcję rządową”. – Z tym się wiążą określone konsekwencje. Zgodnie z art. 129 Kodeksu karnego każdy, kto jest upoważniony do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach z innymi państwami, z organizacjami zagranicznymi, każda taka osoba, która działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze do 10 lat więzienia. To jest przestępstwo zdrady dyplomatycznej – mówił w Sejmie poseł PiS.

Jabłoński ocenił, że Krzysztof Ruchniewicz „dopuścił się działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej”. – Bo to jest wbrew nawet oficjalnej polityce tego rządu, nie mówiąc o interesie państwa, który jest niezmienny – podkreślił. Były wiceszef MSZ zarzucił dyrektorowi Instytutu Pileckiego „działanie wbrew interesowi państwa polskiego”.

– Zostanie złożone, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pana Ruchniewicza o tym, że dopuścił się on przestępstwa z artykułu 129 Kodeksu karnego. Będziemy domagali się ścigania i ukarania. Nie mam żadnej ufności w to, że prokuratura kierowana przez pana (Waldemara - red.) Żurka podejmie takie działania, ale jestem absolutnie przekonany, że prędzej czy później nastąpi rozliczenie, bo to musi zostać rozliczone – oświadczył Paweł Jabłoński.

