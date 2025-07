Referuję spór, ale go nie rozstrzygam, bo nie widziałem. Spytam jedynie nieśmiało, czy istotnie widzieli wystawę wszyscy z ponad tysiąca podpisanych pod petycją „obronną”, zwłaszcza że to w wielu wypadkach ludzie spoza Gdańska. Wątpię. Role są rozdane niezależnie od natury samej wystawy.

Czy pomorscy chłopcy z Wehrmachtu faktycznie są nasi?

Co do tytułu, widać tu dwie perspektywy. Obrońcy wystawy tłumaczą, że oddana jest w nim perspektywa niejako prywatna. Byli „naszymi chłopcami” dla swoich rodzin, sąsiadów, lokalnych wspólnot. Przyznaje to Muzeum: „Tytuł »Nasi chłopcy« to nie prowokacja, lecz odniesienie do rodzinnej pamięci o synach, ojcach i braciach, których losy naznaczyła brutalna polityka III Rzeszy”. Owa obrona stała się skądinąd okazją do rozlicznych żarliwych tekstów potomków tamtych ludzi. Traktujących właśnie taki tytuł jako rodzaj zadośćuczynienia.

Ci, którzy go krytykują, uważają z kolei, że to swoisty werdykt wspólnoty narodowej jako całości. Jeśli to są „nasi chłopcy”, kim są ci, którzy z niemieckim wojskiem walczyli? Wskazują też na łatwość formułowania fałszywych sygnałów, zwłaszcza w epoce cywilizacji obrazkowej. Jarosław Sellin, poseł PiS i były wiceminister kultury, na dodatek Kaszub, pytał, co mogą sobie pomyśleć przypadkowi ludzie, kiedy widzą na ulicach Trójmiasta plakat tak zatytułowany z fotografiami przystojnych chłopaków w ładnych niemieckich mundurach. Mogą, to oczywiste, pomyśleć, że to jakiś rodzaj reklamy sił zbrojnych III Rzeszy.

Z tego powodu uważam, że decyzja o prowokowaniu emocji społeczeństwa wciąż nieuwolnionego od postwojennych traum takim tytułem była zbyt pochopna (choć powtórzę, być może podjęta z rozmysłem). Wyobrażam sobie skądinąd różne jego wersje. Piotr Chrzanowski, wnuk takiego żołnierza Wehrmachtu, uważa, że „Nasi chłopcy” mogliby w tytule zostać, pod warunkiem że podkreślono by przymusowy charakter ich służby. Możliwe. Na ile reakcje na tytuł prowadzą zarazem do podważania sensu samego tematu? Niektóre wypowiedzi można by tak zrozumieć, sugeruje to zresztą nazwanie przez prawicę wystawy „niemiecką narracją”. Może paradoksalnie najdalej zaszedł w więcej niż wątpliwościach koalicjant Tuska – Kosiniak-Kamysz. Napisał, że „nasi chłopcy, żołnierze i cywile, Polacy, bronili Ojczyzny przed nazistowskimi Niemcami do ostatniej kropli krwi. (...) To oni są bohaterami i to im należą się miejsca na wystawach”.

Odpowiednikiem tej wypowiedzi wicepremiera były rozliczne wpisy w internecie czy relacje zbierane przez prawicowe telewizje, wskazujące, że „naszymi chłopcami” są polscy żołnierze i bojownicy ruchu oporu. Zarazem warto podkreślić, że przynajmniej ja nie natrafiłem w sieci przy tej okazji na ataki skierowane w Pomorzan przebranych w niemieckie mundury. Lubiący mocny przekaz Przemysław Czarnek, choć wypowiadał się ostro, moim zdaniem zbyt ostro, o autorach wystawy (pytanie, czy to Polacy czy Niemcy) uznawał jednak sens jej zorganizowania. Tylko oczekiwał, że podkreślony będzie przymus, jaki zastosowano wobec młodych Pomorzan.