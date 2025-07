Czy zdanie „Pomorzanie ginęli więc podobnie jak ich niemieccy koledzy” można zinterpretować jako pewną formułę utrzymania balansu wobec wszystkich żołnierzy w niemieckich mundurach?

Mowa jest też o dezercjach do lasu, albo do partyzantki – jak np. Tony'ego Halika, jednego z najbardziej znanych polskich podróżników, który z Wehrmachtu uciekł do francuskiego ruchu oporu, a potem wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ale do końca życia publicznie podawał, że w trakcie wojny ewakuował się do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w RAF-ie, a we Francji znalazł się po zestrzeleniu samolotu. Spory wątek poświęcony jest ucieczce do wojsk alianckich lub wstąpieniu do nich dopiero po dostaniu się do niewoli. Autorzy przypominają, że w przypadku złapania groził wyrok śmierci, np. przez zgilotynowanie.

Wiele o skali zjawiska mówi statystyka. Z okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie wcielono do wojska niemieckiego 90 tys. dawnych obywateli polskich, a z Pomorza, Wielkopolski i Śląska w sumie ok. 200 tys.. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie w maju 1945 r. liczyły ok. 230 tys. żołnierzy, w tym 85 tys. stanowili dezerterzy z Wehrmachtu, dawni obywatele Rzeczpospolitej. Po wojnie w rodzinne strony wróciło kilkadziesiąt tysięcy byłych żołnierzy niemieckiej armii, ale grobami Pomorzan, którzy zginęli w czasie wojny opiekuje się Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi.

Można odnieść wrażenie, że autorzy projektu zanadto skupili się na technikaliach, czyli wyposażeniu żołnierza niemieckiego, umundurowaniu, odznaczeniach (przechowywanych przez rodziny do dzisiaj). Na wystawie jest też aparat fotograficzny, który służył do dokumentowania miejsc, gdzie przebywali. Czy zdanie „Pomorzanie ginęli więc podobnie jak ich niemieccy koledzy” można zinterpretować jako pewną formułę utrzymania balansu wobec wszystkich żołnierzy w niemieckich mundurach?

Dziadek z Wehrmachtu

Reprodukcje stron z „Gazety Wyborczej” i „Dziennika Bałtyckiego” o ataku PiS na Donalda Tuska za pomocą „dziadka z Wehrmachtu”, ilustrują najbardziej ohydne, polityczne wykorzystywanie w kampanii wyborczej 2005 r. tego wątku. O tym mówił Jacek Kurski, który wówczas wspierał komitet wyborczy Lecha Kaczyńskiego. Wskazywał, że „dziadek Tuska” rzekomo był ochotnikiem do Wehrmachtu. W rzeczywistości został przymusowo wcielony, a wcześniej przebywał w obozie w Sztutowie. „Dziadek z Wehrmachtu” od tego momentu stało się piętnem, którym oznaczano wielu Kaszubów.