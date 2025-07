Wojsko

Dlaczego jest coraz mniej dobry opinii o polskim wojsku? Eksperci wskazują powód

Dlaczego Polacy bardziej krytycznie oceniają stan armii? Były szef BBN, gen. prof. Stanisław Koziej wskazuje, że trzeba cofnąć się do momentu zmiany władzy w 2023 r. – Mieliśmy wtedy oczekiwane przez środowiska eksperckie zapowiedzi zmian na przykład związanych z uwzględnianiem doświadczeń z wojny w Ukrainie. Zapowiadany był też audyt decyzji, które były poprzednio krytykowane, podejmowanych ad hoc, bez uzasadnienia. Związane z tym były oczekiwania na jakąś korektę programów zakupowych – wylicza generał. – Można było na przykład zredukować liczbę śmigłowców Apache, bo wnioski z wojny w Ukrainie pokazują, że nie za bardzo sprawdzają się w roli środka ogniowego bezpośrednio na linii walki. Ten temat był obecny w opinii publicznej. Nic takiego niestety nie widzieliśmy. Nie ma też zapowiadanych uregulowań dotyczących podstawowych dokumentów strategicznych w państwie, a temat ten też był nagłaśniany w momencie obejmowania władzy. Dlatego spadek widoczny w sondażu trochę wiąże się z tym, że ludzie oczekiwali przyspieszenia zmian w armii, w stosunku do poprzednich lat, a to nie nastąpiło – podsumowuje Koziej.

Czy politycy podważają zaufanie Polaków do wojska?

W badaniach widoczna jest zmiana wskazująca na to, że teraz gotowość armii do odparcia ataku lepiej oceniają przeważnie niegłosujący lub zwolennicy obozu władzy, a jeszcze jesienią poprzedniego roku twierdzili tak głównie stronnicy PiS i Konfederacji. Czy to oznacza, że mamy do czynienia z upolitycznieniem armii?

Gdyby to ode mnie zależało, to wskazywałbym politykom pewną wstrzemięźliwość, niech informacje dotyczące niewielkich zakupów przekazuje szef Sztabu Generalnego WP czy Dowódca Generalny, a minister zajmuje się sprawami kluczowymi, które są w jego wyłącznej kompetencji gen. prof. Stanisław Koziej, były szef BBN

– Z niesmakiem obserwuję ciągłe pokazywanie się ministra z żołnierzami lub na tle żołnierzy, nawet z najdrobniejszą sprawą, jak pozyskanie kilku czołgów. Zwykły odbiorca traktuje to jako nachalne upartyjnienie, może nie w takim stopniu jak to robił minister Błaszczak, ale razi to ostentacyjne pokazywanie się z wojskiem. Zwykli ludzie mogą myśleć, że polityk PiS się pokazywał, a nowy minister robi to samo. Zatem co się zmieniło? – pyta wykładowca z uczelni wojskowej, który chce zachować anonimowość. – Gdyby to ode mnie zależało, to wskazywałbym politykom pewną wstrzemięźliwość, niech informacje dotyczące niewielkich zakupów przekazuje szef Sztabu Generalnego WP czy Dowódca Generalny, a minister zajmuje się sprawami kluczowymi, które są w jego wyłącznej kompetencji – konkluduje.