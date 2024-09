Agencja badawcza IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytała, czy polska armia jest przygotowana do obrony kraju przed ewentualną agresją obcych wojsk?

Reklama

Z odpowiedzi respondentów wynika, że 54,6 proc. pozytywnie ocenia przygotowanie wojska, ale tylko 1,6 proc. twierdzi, że jest „zdecydowanie dobrze” do tego przygotowana. Z kolei 29,6 proc. uważa, że nie jest przygotowana, w tym 7,9 proc. że „zdecydowanie nie” jest przygotowana. Nie ma zdania 15,8 proc. badanych.

Wyborcy Konfederacji źle oceniają przygotowanie wojska do odparcia agresji

Co ciekawe, lepiej oceniają przygotowanie wojska do odparcia agresji zwolennicy dzisiejszej opozycji (PiS i Konfederacji) – tak uważa 57 proc. pytanych, w grupie zwolenników koalicji rządowej tak wskazało 54 proc., a wśród niezdecydowanych co do preferencji politycznych – 50 proc. To właśnie niezdecydowani i stronnicy opozycji krytycznie oceniają przygotowanie wojska do odparcia napaści (odpowiednio 40 proc. i 32 proc.). Wyżej oceniają przygotowanie armii kobiety (66 proc.) niż mężczyźni (45 proc.). Przygotowanie armii dobrze oceniają 30-latkowie (67 proc.), z kolei źle osoby w wieku 18–29 lat (aż 63 proc. negatywnych wskazań). Najwyżej oceniają wojsko mieszkańcy małych miast (73 proc.), osoby z niskim wykształceniem (62 proc.), które wiedzę o świecie czerpią z „Faktów” TVN (65 proc.). Najgorzej oceniają stan przygotowania armii odbiorcy TV Republika – 60 proc. złych ocen.

Rzeczpospolita

Najwyższe noty wystawiają osoby, które w ostatnich wyborach parlamentarnych głosowały na Trzecią Drogę (65 proc.) oraz PiS (62 proc.), źle oceniają przygotowanie wojska do wojny wyborcy Konfederacji (52 proc.).