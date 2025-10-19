Czy w świecie jest dziś polityczna przestrzeń dla LGBTQIA+?

Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Bogusław Chrabota: LGBTQIA+ poczeka lat pięć, a może dziesięć

Chciałbym zapytać, gdzie byliście, ludzie żyjący w związkach nieformalnych, jedno- i dwupłciowych 1 czerwca tego roku, kiedy rozstrzygało się, kto przejmie schedę po Andrzeju Dudzie? Jaki procent z was głosowało, wychyliło choćby nos z domu, skoro sprawa legalizacji związków partnerskich jest dla was tak ważna?

Publikacja: 19.10.2025 13:11

Na prezydenta Polacy wybrali turbokonserwatywnego Karola Nawrockiego i – przynajmniej co do sprawy z

Na prezydenta Polacy wybrali turbokonserwatywnego Karola Nawrockiego i – przynajmniej co do sprawy związków partnerskich – trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość.

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Bogusław Chrabota

Nie zadaję tego pytania w ciemno; według badań przedstawionych przez „Rzeczpospolitą” niemal 10 proc. ludzi w miastach żyje w związkach nieformalnych. Ale i na wsiach, w małych miasteczkach to niemała populacja. Gdyby cała zagłosowała, nie byłoby dziś problemu, by przyzwoity, wyważony, rozsądny projekt ustawy o statusie osoby najbliższej wszedł w życie. Ba, gdyby podpis miał składać konkurent Karola Nawrockiego, to pewnie mogłyby przejść dużo śmielsze rozwiązania i tytulatura. Stało się inaczej; wybraliśmy prezydenta turbokonserwatywnego i – przynajmniej co do sprawy związków partnerskich – trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Wyjątkową cierpliwość.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzyna Kotula, posłanka PSL Urszula Pasławska
Prawo w Polsce
Związki partnerskie. Rząd pokazał nowy projekt ustawy. Co zawiera?

Czy jest szansa dla ustawy o związkach partnerskich?

„Ta ustawa nikogo nie zadowoli” – piszą komentatorzy. Owszem, nie zadowoli literalnie „wszystkich”. Przede wszystkim dlatego, że nie zostanie podpisana przez prezydenta. Ludzie z jego kręgu nawet w tej „wyważonej” wersji ustawy widzą mocny pierwiastek ideologiczny. Wychodzącą ze strony „skrajnej” lewicy (Nowa Lewica i PSL – sic!) diabelską ideę wywrócenia świętej instytucji małżeństwa.

Pardon; udają, że widzą. Bo przecież i oni mają jakieś policzalne IQ i widzą, że tak naprawdę to tchórzliwy, nijaki, skrajnie kompromisowy projekt, który – prócz tego, że pomoże jakiejś grupie ludzi w ważnych sprawach życiowych – ma pokazywać, że koalicja „dowozi” zobowiązania. I dlatego weń biją; to nic innego jak polityczna rozgrywka przedwyborcza między koalicją a Prawem i Sprawiedliwością, którego przedstawiciele wciąż dominują w otoczeniu Nawrockiego. Oni tworzą polityczny klimat, a prezydent jest „triggerem”, by uciec od polskich odpowiedników tej politycznej metafory.

Reklama
Reklama

Czy w świecie jest dziś polityczna przestrzeń dla LGBTQIA+?

Ze strony środowisk LGBTQIA+ też pomruki niezadowolenia; „Potrzebujemy ustawy o związkach partnerskich nie tylko jako prawnego umocowania relacji osób o różnych orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych, ale także – a może przede wszystkim – systemowego uznania, że osoby LGBTQIA+ istnieją” – czytam w komunikacie jednej z instytucji wspierających. I na tym właśnie polega problem; jedni chcą uznania, pełni praw wedle najbardziej progresywnych standardów, drudzy okopują się w świecie tradycjonalizmu i gotowi są używać czegoś więcej niż kadzidła i świeconej wody, by przepędzić LGBTQIA w czorty.

Czytaj więcej

Rzecznik TSUE: małżonkom tej samej płci w Polsce należy się chociaż transkrypcja
W sądzie i w urzędzie
Rzecznik TSUE: małżonkom tej samej płci w Polsce należy się chociaż transkrypcja

Tyle że ci pierwsi to mniejszość, zdecydowana mniejszość. Opisujemy to niemal codziennie w „Rzeczpospolitej”. Świat i Europa wykonują mocny dryf w prawo. Trump jest kapitanem tego statku. Nawrocki należy do jego załogi. Przed nimi jeszcze lata żeglowania po wodach światowej i polskiej polityki. Polityki spolaryzowanej, gdzie prawa mniejszości są po prostu pogardzane. I tak pewnie będzie w kwestii związków partnerskich, że poczekacie na nie pięć, a może i dziesięć lat. A może jeszcze dłużej. Chyba że to naprawdę sprawa ważna na tyle, że dojdzie do jakiegoś nagłego przełomu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Społeczeństwo LGBTQ Związki Partnerskie Osoby Karol Nawrocki

Nie zadaję tego pytania w ciemno; według badań przedstawionych przez „Rzeczpospolitą” niemal 10 proc. ludzi w miastach żyje w związkach nieformalnych. Ale i na wsiach, w małych miasteczkach to niemała populacja. Gdyby cała zagłosowała, nie byłoby dziś problemu, by przyzwoity, wyważony, rozsądny projekt ustawy o statusie osoby najbliższej wszedł w życie. Ba, gdyby podpis miał składać konkurent Karola Nawrockiego, to pewnie mogłyby przejść dużo śmielsze rozwiązania i tytulatura. Stało się inaczej; wybraliśmy prezydenta turbokonserwatywnego i – przynajmniej co do sprawy związków partnerskich – trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Wyjątkową cierpliwość.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Jerzy Haszczyński: Czy będzie wojna niemiecko-polska o Nord Stream?
Komentarze
Jerzy Haszczyński: Czy będzie wojna niemiecko-polska o Nord Stream?
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Fot: Beyond Meat/materiały prasowe
Komentarze
Marzena Tabor-Olszewska: Przyznaję się. Będę nielegalnie gotować flaki z boczniaka
Finalista XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego Paweł Wakarecy
Komentarze
Estera Flieger: Mazurek o małych i wielkich pięknach
Donald Trump
Komentarze
Jędrzej Bielecki: Trump ostatecznie przechodzi na stronę Ukrainy? Tego się boi Putin
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Premier RP Donald Tusk przemawia podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Dlaczego koalicja nie świętowała drugiej rocznicy wyborów 15 października?
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie