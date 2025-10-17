Podcast „Polityczne Michałki”: Bez Tuska źle, z Tuskiem też niedobrze

Aktualizacja: 17.10.2025 17:33 Publikacja: 17.10.2025 17:00
Mijają dwa lata od historycznych wyborów 15 października, które odsunęły Prawo i Sprawiedliwość od władzy, a Donaldowi Tuskowi umożliwiły powrót do krajowej polityki i zbudowanie szerokiej koalicji rządzącej. W „Politycznych Michałkach” Michał Szułdrzyński i Michał Płociński podejmują próbę rozliczenia tego czasu – nie tyle z pozycji krytyków, co uważnych obserwatorów procesów politycznych i społecznych.
Już na samym początku Szułdrzyński zauważa: – Zamiast podziękować premierowi za trud, wszyscy mają do niego pretensje. Lewacy, prawica – to wiadomo, ale nawet środowiska liberalne. I dodaje z przekąsem: – Polacy to strasznie niewdzięczna nacja.
To zdanie, choć prowokacyjne, trafia w istotę problemu: Donald Tusk, który „w kampanii wyborczej osiągnął swój największy sukces w III RP”, jak zauważa Michał Płociński, dziś staje się celem krytyki nawet ze strony tych, którzy wcześniej go wspierali.
W opinii Płocińskiego, Tusk to wciąż „najmocniejsza postać w polskiej polityce, lider, który scala rząd”. Ale co, jeśli zabraknie tej siły? – Czy wymiana Tuska na Sikorskiego coś zmieni? Może zadziałałoby to tylko dlatego, że Tusk i tak dalej by wszystkim kierował zza kulis – zastanawia się wicenaczelny „Rzeczpospolitej”. I to właśnie ten paradoks siły i jej ograniczeń jest clue problemu: – Tusk jest potrzebny, ale jednocześnie jego dominacja zaczyna ciążyć koalicji – uważa Płociński.
Szczególnie mocno krytykowana jest sytuacja w mediach publicznych. Zdaniem Szułdrzyńskiego, obecna TVP to „jeden z największych błędów obecnej koalicji”, bo swoją nijakością otworzyła przestrzeń dla wzrostu Telewizji Republika i Kanału Zero. – Dzisiaj Republika to najważniejsza telewizja informacyjna w Polsce – zauważa Szułdrzyński. A to, co miało być sukcesem nowej władzy – reforma mediów – stało się jej największą porażką.
Nie zabrakło też tematu wzrostu Konfederacji. – Im bardziej Donald Tusk jest twarzą tego rządu, tym bardziej Konfederacja będzie rosła – nie na niechęci do PiS-u, ale do Tuska – punktuje Płociński. To pokazuje, że Tusk może stać się dla części społeczeństwa nie tylko symbolem opozycji wobec PiS-u, ale i nowym „wrogiem numer jeden”.
Nie bez znaczenia pozostaje też zmieniający się świat. W rozmowie wielokrotnie pojawia się refleksja, że Polska w 2023 r. była „anomalią” na tle wzrostu sił skrajnych i populistycznych w Europie. – Trump znowu wygrał wybory, w Czechach Babiš, na Słowacji Fico, AfD rośnie, Farage w UK, Bardella we Francji. A u nas? Tusk – wylicza Szułdrzyński. Tyle że ta anomalia może nie potrwać długo. Płociński zauważa, że to tylko „efekt świeżości” powrotu Tuska, a Szułdrzyński pyta wprost: – Może powinien solennie obiecać, że po wyborach 2027 nie będzie premierem? – zastanawia się naczelny „Rzeczpospolitej”.
Obaj prowadzący zgadzają się co do jednego: rządy Tuska są jednocześnie jego triumfem i przekleństwem. – Bez niego rząd mógłby się rozpaść. Z nim koalicjanci będą tracić – podsumowuje Płociński. To sytuacja jak z greckiej tragedii, nie ma dobrego wyjścia. Czy jedynym ratunkiem byłoby symboliczne wycofanie się Tuska w cień, oddanie steru komuś młodszemu, świeższemu, może Trzaskowskiemu?
Pod koniec rozmowy Szułdrzyński przypomina słowa polityków EPL, którzy mówili wiosną 2024 o Tusku: „uratował Zachód, Unię Europejską, demokrację”. – Po dwóch latach od wyborów zaczynamy się zastanawiać, gdzie się to wszystko podziało – zwraca uwagę Szułdrzyński.
W tle rozmowy przewija się też refleksja o tym, jak ogromne znaczenie ma dziś chaos informacyjny, spadek zaufania do instytucji i rosnące poczucie bezsilności. „W 2023 r. ponad 50 proc. Polaków uważało, że mają wpływ na rzeczywistość. Dziś – o 20 punktów mniej.”
Wreszcie, konkluzja, która zawisła między słowami: – Donald Tusk troszczy się o własną partię. Jeśli Platforma ma przegrać władzę, to chce, by pozostała najsilniejszą siłą opozycyjną – mówi Płociński. Czy taka strategia wystarczy na 2027 r.?
