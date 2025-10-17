Premier wyraził też pewność, że Hołownia ustąpi ze stanowiska marszałka Sejmu 13 listopada – tak jak stanowi umowa koalicyjna i tak, jak zapowiedział to sam marszałek. – Marszałek Hołownia nie stawia żadnych warunków wstępnych, tak jak się zobowiązał, zrezygnuje na rzecz Włodzimierza Czarzastego – stwierdził. Przyznał przy tym, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy wszyscy posłowie koalicji rządzącej zagłosują za kandydaturą Czarzastego (wcześniej posłanka Polski 2050 Agnieszka Buczyńska oświadczyła publicznie, że nie poprze kandydatury Czarzastego na marszałka ze względu na jego przeszłość i związki z PZPR).

Słowa Tuska o tym, że Hołownia „nie stawia żadnych warunków” stoją w sprzeczności z wcześniejszą wypowiedzią Hołowni. – Umówiliśmy się wstępnie, że jeżeli wszystkie bezpieczniki, o których rozmawiamy i ta równowaga w koalicji będzie zapewniona, poprzez nominację Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremiera, co rekomenduje nasza Rada Krajowa, otwarcie na wicemarszałka dla Polski 2050, tak, żeby była równowaga (...) – jeżeli te warunki zostaną spełnione, to umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu. W tym tygodniu, w którym jest 13 (listopada) wskazany w umowie koalicyjnej nie ma posiedzenia Sejmu – mówił na konferencji z 7 października Hołownia.

Tymczasem Tusk stwierdził, że „po dokonaniu zmiany” na stanowisku marszałka Sejmu „będziemy rozmawiać o awansach”. Premier zaznaczył, że nie ma „osobistego czy politycznego problemu” z tym, aby Pełczyńska-Nałęcz została wicepremierem. – Ja czasem mam uwagi do pracy ministrów, w tym do pani Pełczyńskiej-Nałęcz, jeśli coś nawalają – zaznaczył.

Tusk był też pytany o nadchodzące zjednoczenie Platformy Obywatelskiej z Inicjatywą Polską i Nowoczesną, co dokona się 25 października. Premiera pytano, czy jest to pierwszy krok do większego zjednoczenia sił tworzących obecnie koalicję rządzącą.