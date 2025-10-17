Reklama
Donald Tusk: Po tamtej stronie PiS i Konfederacja. Po tej - demokraci i patrioci

Ten wielki spór polityczny, od Waszyngtonu, po to co dzieje się na wschód od Polski, po wojnę ukraińsko-rosyjską, to jest fundamentalny spór o podstawowe rzeczy - mówił w czasie rozmowy z dziennikarzami w Sejmie premier Donald Tusk.

Publikacja: 17.10.2025 11:35

Premier Donald Tusk

Premier Donald Tusk

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Czy Donald Tusk jest spokojny o to, że Szymon Hołownia ustąpi ze stanowiska marszałka Sejmu?
  • Jak Donald Tusk ocenia Szymona Hołownię?
  • Dlaczego Donald Tusk podkreśla konieczność jednoczenia sił w polityce?

Tusk był pytany o to, czy odejście Szymona Hołowni ze stanowiska lidera Polski 2050 (Hołownia zapowiedział to pod koniec września, Polska 2050 wybierze nowego lidera w styczniu) skomplikuje czy ułatwi współdziałanie w koalicji. 

Donald Tusk o Szymonie Hołowni: Mam o nim ciepłe myśli, choć w polityce się z nim czasem nie zgadzam

–&nbsp;Niektórzy uważają, że skomplikuje, niektórzy uważają, że to ułatwi współdziałanie w koalicji. Szymon Hołownia to jest silna osobowość – można krytycznie lub entuzjastycznie oceniać jego pracę. Niewątpliwie to polityk, który odcisnął piętno na polskiej polityce w ostatnich latach – odparł premier. 

Tusk zdradził, że w piątek – na prośbę marszałka Hołowni – chwilę rozmawiał z nim w gabinecie marszałka. – Ja mam z nim osobiste dobre relacje. Ja bardzo cenię ludzi, którzy są tak po ludzku przyzwoitymi ludźmi. I o ile w polityce, szczególnie w ostatnim czasie z wieloma sprawami się nie zgadzam i uważam, że niektóre rzeczy były niepotrzebne, to na pewno Szymon Hołownia prezentuje głęboki wymiar etyczny, co nie jest takie częste w polityce. Nawet jeśli czasami się różnimy, to ja mam o nim ciepłe myśli – podkreślił. 

Premier wyraził też pewność, że Hołownia ustąpi ze stanowiska marszałka Sejmu 13 listopada – tak jak stanowi umowa koalicyjna i tak, jak zapowiedział to sam marszałek. – Marszałek Hołownia nie stawia żadnych warunków wstępnych, tak jak się zobowiązał, zrezygnuje na rzecz Włodzimierza Czarzastego – stwierdził. Przyznał przy tym, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy wszyscy posłowie koalicji rządzącej zagłosują za kandydaturą Czarzastego (wcześniej posłanka Polski 2050 Agnieszka Buczyńska oświadczyła publicznie, że nie poprze kandydatury Czarzastego na marszałka ze względu na jego przeszłość i związki z PZPR).

Słowa Tuska o tym, że Hołownia „nie stawia żadnych warunków” stoją w sprzeczności z wcześniejszą wypowiedzią Hołowni. – Umówiliśmy się wstępnie, że jeżeli wszystkie bezpieczniki, o których rozmawiamy i ta równowaga w koalicji będzie zapewniona, poprzez nominację Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremiera, co rekomenduje nasza Rada Krajowa, otwarcie na wicemarszałka dla Polski 2050, tak, żeby była równowaga (...) – jeżeli te warunki zostaną spełnione, to umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu. W tym tygodniu, w którym jest 13 (listopada) wskazany w umowie koalicyjnej nie ma posiedzenia Sejmu – mówił na konferencji z 7 października Hołownia. 

Tymczasem Tusk stwierdził, że „po dokonaniu zmiany” na stanowisku marszałka Sejmu „będziemy rozmawiać o awansach”. Premier zaznaczył, że nie ma „osobistego czy politycznego problemu” z tym, aby Pełczyńska-Nałęcz została wicepremierem. –&nbsp;Ja czasem mam uwagi do pracy ministrów, w tym do pani Pełczyńskiej-Nałęcz, jeśli coś nawalają – zaznaczył. 

Powróci koncepcja wspólnej listy wyborczej? Donald Tusk mówi, że trzeba się jednoczyć

Tusk był też pytany o nadchodzące zjednoczenie Platformy Obywatelskiej z Inicjatywą Polską i Nowoczesną, co dokona się 25 października. Premiera pytano, czy jest to pierwszy krok do większego zjednoczenia sił tworzących obecnie koalicję rządzącą. 

Są dwa zdania – tu jest jedna linia. Po tamtej stronie, jeśli chodzi o Polskę jest PiS, Konfederacja, (Grzegorz) Braun. A po tej stronie są demokraci, patrioci, dla których prawa człowieka, szacunek do innego człowieka, walka z przemocą, mają znaczenie, nawet jeśli niektórzy uznają to za niemodne

Donald Tusk, premier

– Każdy, kto rozumie i obserwuje politykę, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie widzi, że polityka znowu wraca do absolutnych fundamentów. I że ten wielki spór polityczny, od Waszyngtonu, po to, co dzieje się na wschód od Polski, po wojnę ukraińsko-rosyjską, to jest fundamentalny spór o podstawowe rzeczy. Ten spór jest z mojego punktu widzenia czarno-biały. Są dwa zdania – tu jest jedna linia. Po tamtej stronie, jeśli chodzi o Polskę, jest PiS, Konfederacja, (Grzegorz) Braun. A po tej stronie są demokraci, patrioci, dla których prawa człowieka, szacunek do innego człowieka, walka z przemocą, mają znaczenie, nawet jeśli niektórzy uznają to za niemodne – odparł. 

– Ja będę przekonywał, tak czy inaczej, do wszystkich bez wyjątku wyborców i zwracał się, by otworzyli szeroko oczy i zobaczyli, że tu chodzi o sprawy fundamentalne. Dobrze byłoby jednoczyć się formalnie, albo, jeśli chodzi o style działania, wszystkich, którzy są po tej stronie, moim zdaniem właściwej i bezpiecznej dla Polski. Więc czy to będzie pierwszy krok – to na pewno jest pewien etap budowania takiego bloku, który w 2027 roku wygra wybory i zapewni Polsce bezpieczne miejsce – dodał. 

Słowa Tuska o budowie „bloku” mogą być sugestią, że Koalicja Obywatelska znów – jak przed wyborami w 2023 roku – będzie sugerowała, by partie tworzące koalicję rządzącą stworzyły przed wyborami jedną listę wyborczą. W 2023 roku do tego nie doszło. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska (KO) Osoby Donald Tusk Szymon Hołownia Sejm

