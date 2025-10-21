Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Przedmioty skradzione z Luwru nie były ubezpieczone. Podano materialną wartość łupu

Prokurator generalna Paryża, Laure Beccuau, podała wstępną wartość przedmiotów, skradzionych w niedzielny poranek z Luwru. Przedmioty te - jak wynika z ustaleń mediów - nie były ubezpieczone.

Aktualizacja: 21.10.2025 21:18 Publikacja: 21.10.2025 20:22

Członek policyjnego zespołu śledczego przy oknie, przez które przestępcy prawdopodobnie dostali się

Członek policyjnego zespołu śledczego przy oknie, przez które przestępcy prawdopodobnie dostali się do Luwru

Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes

Bartosz Lewicki

Ministerstwo kultury Francji poinformowało w niedzielę rano, że z Galerie d'Apollon skradziono osiem bezcennych klejnotów. Była wśród nich tiara cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III), ozdobiona 2 tysiącami diamentów oraz dwa naszyjniki. Sprawcy zgubili lub porzucili podczas ucieczki koronę cesarzowej Eugenii.

Według kustosza muzeum, wartość skradzionych z Luwru przedmiotów to 88 milionów euro. - To rzeczywiście spektakularna kwota, ale musimy pamiętać, że straty te mają charakter ekonomiczny i w żaden sposób nie można ich porównywać ze stratami historycznymi spowodowanymi przez tę kradzież - zauważyła prokurator Laure Beccuau. 

Czytaj więcej

Wielka kradzież w Paryżu. Luwr okazał się bezbronny
Przestępczość
Wielka kradzież w Paryżu. Luwr okazał się bezbronny

„Spektakularna” kradzież z Luwru

Do napadu na Luwr doszło w niedzielę rano, ok. godziny 9:30. 

Złodzieje użyli podnośnika na ciężarówce, którym dostali się wprost do gmachu Luwru przez okno balkonowe. Użyli przecinarek, by wyjąć klejnoty z witryny. Dziennik „Le Parisien” podał, że dwóch sprawców, ubranych w kamizelki odblaskowe, udawało robotników. Przestępcy ustawili pachołki ostrzegawcze przy podnośniku. Policję zaalarmował jeden z przechodniów. Włamywacze odjechali na skuterach. Spektakularny rabunek trwał - według francuskiego resortu spraw wewnętrznych - siedem minut.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Muzeum Luwr w Paryżu
Przestępczość
Włamanie do Luwru. Wiadomo, co ukradli złodzieje

O kradzieży jako pierwsza poinformowała ministra kultury Rachida Dati. Jej resort opisał w oświadczeniu włamanie jako „szczególnie szybkie i brutalne”. 

Kradzież z Luwru - „śledztwo trwa”

Jak poinformowano, śledztwo w sprawie kradzieży z Luwru trwa. Paryska prokuratura wyjaśnia, że pobrano już próbki z przedmiotów porzuconych przez przestępców oraz z pojazdu z koszem, który umożliwił przestępcom dostęp do galerii Luwru. 

- Zidentyfikowano też cztery osoby obecne na miejscu zdarzenia – poinformowała Laure Beccuau. Podejrzanych może być jednak więcej: - Łatwo sobie wyobrazić, że wokół nich było mnóstwo ekip, które pomogły im dokonać tego doskonale zaplanowanego napadu.

Jak zapewnił w mediach społecznościowych prezydent Francji Emmanuel Macron, skradzione z Luwru przedmioty „zostaną odzyskane, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności”. 

Reklama
Reklama

Tymczasem media obiegło nagranie, które przedstawia mężczyzn w żółtych kamizelkach przy gablotach w  Galerie d'Apollon. 

Klejnoty nie były ubezpieczone? 

Tymczasem – jak podały francuskie media, klejnoty nie były ubezpieczone. Właśnie dlatego, że „ich wartość historyczna jest bezcenna”. 

Gazeta „Le Figaro” podkreśliła, że klejnoty mają „status kolekcji narodowej”, co oznacza, że sposób, w jaki należy się nimi opiekować, został wyjaśniony w Kodeksie Dziedzictwa - zbiorze praw regulujących zagadnienia odnoszące się do dziedzictwa narodowego. Ten status sprawia, że klejnoty nie mogą być legalnie sprzedane, podarowane, czy też odziedziczone nawet po długim czasie.

Tiara noszona przez francuską cesarzową Eugenię, która była jedną z rzeczy skradzionych przez złodzi

Tiara noszona przez francuską cesarzową Eugenię, która była jedną z rzeczy skradzionych przez złodziei podczas napadu na paryskie Muzeum Luwr 19 października 2025 r.

Foto: Louvre Museum/Handout via Reuters

Reklama
Reklama

Klejnoty znajdowały się w muzeum, więc – jak wyjaśnił francuski resort kultury – nie ubezpiecza się tych dóbr, ponieważ ich koszty są astronomiczne, a ryzyko szkód, mimo wszystko, niewielkie. Dzieła sztuki ubezpiecza się często, gdy mają zostać wypożyczone do innych instytucji, ponieważ wówczas oszacowanie kosztu takiej umowy jest dużo łatwiejsze.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Francja Paryż Luwr

Ministerstwo kultury Francji poinformowało w niedzielę rano, że z Galerie d'Apollon skradziono osiem bezcennych klejnotów. Była wśród nich tiara cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III), ozdobiona 2 tysiącami diamentów oraz dwa naszyjniki. Sprawcy zgubili lub porzucili podczas ucieczki koronę cesarzowej Eugenii.

Według kustosza muzeum, wartość skradzionych z Luwru przedmiotów to 88 milionów euro. - To rzeczywiście spektakularna kwota, ale musimy pamiętać, że straty te mają charakter ekonomiczny i w żaden sposób nie można ich porównywać ze stratami historycznymi spowodowanymi przez tę kradzież - zauważyła prokurator Laure Beccuau. 

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wielka kradzież w Paryżu. Luwr okazał się bezbronny
Przestępczość
Wielka kradzież w Paryżu. Luwr okazał się bezbronny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Muzeum Luwr w Paryżu
Przestępczość
Włamanie do Luwru. Wiadomo, co ukradli złodzieje
Donald Trump
Przestępczość
Donald Trump informuje o ataku na łódź „narkotykowych terrorystów”. Wenezuela ma wątpliwości
Służby na miejscu zdarzenia
Przestępczość
Atak w synagodze w Manchesterze. Trzy osoby nie żyją, w tym napastnik
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Policja przed terenem Oktoberfestu w Monachium
Przestępczość
Eksplozje, strzały, pożar i ciało na ulicy Monachium. Policja ewakuowała ludzi z terenu Oktoberfestu
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie