Włamanie do Luwru. Wiadomo, co ukradli złodzieje

Muzeum Luwr w Paryżu
Dziennik „Le Parisien” twierdzi, że w niedzielny poranek kilku przestępców wybiło okna w słynnym paryskim muzeum przy Rue de Rivoli, aby ukraść biżuterię. Przestępcom udało się uciec.
Według wstępnych ustaleń śledztwa, do rabunku doszło około godz. 9.30. Sprawcy przedostali się do Luwru od strony Sekwany, z miejsca, gdzie trwały prace budowlane. Za pomocą podnośnika koszowego przedostali się przez okno do pomieszczenia w Galerii Apollo (Galerie d' Apollon), gdzie eksponowane są klejnoty koronne francuskich władców.
Po wybiciu szyb dwóch przestępców weszło do budynku, a trzeci pozostał na zewnątrz. Złodzieje ukradli dziewięć przedmiotów z kolekcji biżuterii Napoleona i cesarzowej: naszyjnik, broszkę, tiarę i inne. Po dokonaniu rabunku uciekli.
„Dziś rano doszło do napadu rabunkowego na Muzeum Luwr. Nie zgłoszono żadnych obrażeń. Jestem na miejscu wraz z ekipą muzeum i policją. Trwa dochodzenie” - poinformowała we wpisie minister kultury Francji Rachida Dati.
Na miejscu przebywają obecnie funkcjonariusze organów ścigania, a zwiedzający proszeni są o niewchodzenie do muzeum – przekazały francuskie media.
Według wewnętrznego źródła w Luwrze, słynny Regent, największy diament w kolekcji, ważący ponad 140 karatów, nie został skradziony – opisuje „Le Parisien”.
Wybite okno, przez które do Luwru prawdopodobnie dostali się złodzieje
Luwr to dawny pałac królewski w Paryżu, obecnie – jedno z największych muzeów na świecie. Luwr jest też jedną z najczęściej odwiedzanych placówek tego typu na świecie. Luwr położony jest między Rue de Rivoli i prawym brzegiem Sekwany oraz ogrodami Tuileries i Rue du Louvre.
W kompleksie budynków o całkowitej powierzchni wynoszącej 60 600 mkw. mieszczą się zbiory liczące około 350 000 dzieł sztuki od czasów najdawniejszych po połowę wieku XIX, dzieła światowego dziedzictwa o największej sławie, takie jak np. stela z kodeksem Hammurabiego, Nike z Samotraki, Wenus z Milo, Mona Lisa Leonarda da Vinci.
