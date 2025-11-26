– Z wielkim smutkiem potwierdzamy, że członkowie Gwardii Narodowej Wirginii Zachodniej, którzy zostali postrzeleni dziś w Waszyngtonie, zmarli w wyniku odniesionych obrażeń. Ci dzielni mieszkańcy Wirginii Zachodniej stracili życie w służbie ojczyźnie. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami władz federalnych w trakcie trwania śledztwa – powiedział na początku. – Cały stan pogrążony jest w żałobie wraz z rodzinami, bliskimi i społecznością Gwardii Narodowej. Wirginia Zachodnia nigdy nie zapomni ich służby ani poświęcenia i będziemy domagać się pełnej odpowiedzialności za ten przerażający czyn – podkreślał Morrisey.



Po kilkudziesięciu minutach polityk przekazał w mediach społecznościowych, że „otrzymuje sprzeczne informacje na temat zdrowia dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej”. „Będziemy przekazywać aktualizacje, kiedy otrzymamy pełną informację” – zaznaczył

Osoba podejrzana o oddanie strzałów została zatrzymana i przetransportowana do aresztu – podaje agencja Reutera. Potwierdził to Departament Policji Metropolitalnej. „Jeden podejrzany jest w areszcie, a miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone” – przekazano.

Podejrzany został zatrzymany po tym, jak został postrzelony i obezwładniony przez innych członków Gwardii Narodowej. – Usłyszeli strzały i byli w stanie interweniować i obezwładnić podejrzanego, który został postrzelony na ziemi – powiedział Jeff Carroll, zastępca komendanta policji stanu Wirginia Zachodnia. – Wygląda na to, że to samotny strzelec, który podniósł broń palną i zaatakował członków Gwardii Narodowej – dodał. Zatrzymany ma być w stanie krytycznym.

Motyw działania mężczyzny nie został jeszcze ustalony, jednak burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser stwierdziła, że sprawca „wydawał się celować” w członków Gwardii Narodowej.