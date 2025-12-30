Aktualizacja: 30.12.2025 12:43 Publikacja: 30.12.2025 11:46
Statek towarowy Ursa Major, zdjęcie opublikowane przez portugalską marynarkę wojenną 22 grudnia 2024 r.
Foto: AFP PHOTO / PORTUGUESE NAVY / HANDOUT
Zwodowany w 2009 r. statek o nazwie Ursa Major służył do transportu ładunków wielkogabarytowych. Przed rokiem, 23 grudnia 2024 r., jednostka, której nośność wynosiła 9,5 tys. ton, zatonęła na wodach Morza Śródziemnego.
Załoga wysłała sygnał SOS, statek znajdował się wówczas w odległości ok. 110 kilometrów od wybrzeży Hiszpanii. W wyniku zdarzenia zginęło dwóch członków szesnastoosobowej załogi, pozostałych ewakuowano do Hiszpanii. W akcji ratunkowej, poza hiszpańskimi jednostkami, brała udział rosyjska korweta, która stanowiła eskortę Ursa Major.
Frachtowiec należał do spółki Oboronologistyka, stanowiącej część kompleksu wojskowego rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Początkowo informowano, że w momencie katastrofy statek transportował puste kontenery. Później pojawiły się doniesienia, że jednostka przewoziła dźwigi portowe, które miały zostać zainstalowane we Władywostoku. Uwagę zwracała trasa – statek miał płynąć z Petersburga do Władywostoku przez Morze Śródziemne. Wcześniej Ursa Major regularnie odbywał rejsy z Rosji do portu Tartus w Syrii, gdzie mieściła się rosyjska baza.
Armator twierdził, że jednostka nie była przeciążona, a do zatonięcia doszło w wyniku ataku – z prawej burty, w rejonie rufy, miało dojść do trzech eksplozji. To właśnie na skutek wybuchu zginąć mieli dwaj marynarze. W wyniku eksplozji statek stracił sterowność i zaczął nabierać wody, wpadł w przechył, a następnie zatonął. Strona rosyjska utrzymywała, że frachtowiec został zatopiony w wyniku aktu terroryzmu. Nikołaj Patruszew, doradca Władimira Putina i były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej nie wykluczał, że akcję mogło zorganizować jedno z państw „nieprzyjaznych” Rosji.
Teraz nowe informacje na temat zdarzenia podała hiszpańska gazeta „La Verdad”. Powołując się na ustalenia ze śledztwa, dziennik napisał, że Ursa Major przewoził tajny ładunek strategiczny – dwie osłony reaktorów jądrowych VM-4SG, używanych na okrętach podwodnych o napędzie atomowym, budowanych w czasach ZSRR. Ładunek miał dotrzeć do Korei Północnej.
Niedawno władze w Pjongjangu opublikowały zdjęcia pierwszego północnokoreańskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym. Z materiałów tych wynika, że jednostka nie została jeszcze zwodowana. Budowa takiego okrętu była od dawna celem Kim Dzong Una, przywódca Korei Północnej mówił o sprawie na kongresie partii rządzącej w 2021 r.
Według hiszpańskiej gazety, uszkodzenia widoczne na wraku statku wskazują, że doszło do uderzenia zewnętrznego, a nie eksplozji na pokładzie frachtowca. Możliwe, że w kadłub uderzyła superkawitacyjna torpeda przeciwpancerna.
