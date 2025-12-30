Donald Trump w rozmowie na antenie WABC Radio, wyemitowanej 26 grudnia, wspomniał o ataku mówiąc, że Amerykanie „zaatakowali duży obiekt, z którego wypływały statki”. Nie podał jednak żadnych szczegółów operacji. Z jego słów wynikało jedynie, że do ataku doszło 24 grudnia.

Atak na cel lądowy w Wenezueli może doprowadzić do dalszego wzrostu napięcia w relacjach między Waszyngtonem a Caracas. Od momentu rozpoczęcia wojny z narkobiznesem w Ameryce Łacińskiej administracja Donalda Trumpa wywiera coraz większą presję na przywódcę tego kraju, Nicolása Maduro, którego oskarża o zaangażowanie w przemyt narkotyków do USA oraz faktyczne kontrolowanie tzw. Kartelu Słońc (Cartel de los Soles). Departament Sprawiedliwości USA oferuje nagrodę w wysokości 50 mln dolarów za pomoc w aresztowaniu wenezuelskiego przywódcy.

W ramach presji na reżim w Wenezueli Trump ogłosił m.in. blokadę morską kraju, obejmującą tankowce, na które nałożono sankcje za transportowanie wenezuelskiej ropy. W grudniu Amerykanie zatrzymali i zajęli dwa takie tankowce na wodach międzynarodowych w pobliżu Wenezueli. Trump kilkukrotnie groził też, że działania wymierzone w kartele narkotykowe mogą przenieść się na ląd. Sugerował też, że USA mogą rozszerzyć takie działania na inne kraje regionu – Meksyk i Kolumbię.

CIA nie komentuje doniesień o ataku na infrastrukturę portową w Wenezueli.

Atak na dok w Wenezueli miał znaczenie wyłącznie symboliczne?

Donald Trump pytany na poniedziałkowej konferencji prasowej o atak stwierdził, że Amerykanie „zaatakowali rejon doku, gdzie ładowano narkotyki na łodzie”. Nie chciał jednak ujawnić, czy atak przeprowadziła amerykańska armia, czy CIA.

Jedno ze źródeł CNN podaje, że atak zakończył się powodzeniem – zniszczeniem doku i łodzi zacumowanych przy nim. Znaczenie ataku ma być jednak symboliczne, ponieważ był to tylko jeden z wielu takich obiektów wykorzystywanych przez kartele narkotykowe w Wenezueli.