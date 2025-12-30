Aktualizacja: 30.12.2025 06:30 Publikacja: 30.12.2025 05:30
Nicolás Maduro i Donald Trump
Foto: AFP
To pierwszy znany przypadek, od momentu rozpoczęcia przez USA wojny z narkobiznesem w Ameryce Łacińskiej na początku września tego roku, gdy Amerykanie przeprowadzili atak na terytorium Wenezueli. Wcześniej celem ataków były łodzie mające brać udział w przemycie narkotyków do USA, które były atakowane przez amerykańską armię na wodach Morza Karaibskiego i Pacyfiku.
Celem ataku, który miał mieć miejsce we wrześniu, był położony na uboczu dok. Według USA obiekt był wykorzystywany przez wenezuelski gang Tren de Aragua do magazynowania narkotyków, a także do ładowania ich na łodzie w celu dalszego przerzutu. W momencie ataku na terenie zaatakowanego obiektu nie było żadnych osób, w związku z czym atak nie pociągnął za sobą ofiar – podają źródła CNN.
Według dwóch źródeł informacje wywiadowcze, niezbędne do przeprowadzenia ataku, dostarczyły amerykańskie Siły Operacji Specjalnych, co oznacza, że w atak zaangażowane były amerykańskie Siły Zbrojne, aktywne w rejonie Morza Karaibskiego od 2 września, gdy doszło do pierwszego ataku na łódź mającą należeć do przemytników narkotyków na Morzu Karaibskim. Doniesieniom tym zaprzecza jednak płk Allie Weiskopf, rzeczniczka Dowództwa Operacji Specjalnych USA.
Donald Trump w rozmowie na antenie WABC Radio, wyemitowanej 26 grudnia, wspomniał o ataku mówiąc, że Amerykanie „zaatakowali duży obiekt, z którego wypływały statki”. Nie podał jednak żadnych szczegółów operacji. Z jego słów wynikało jedynie, że do ataku doszło 24 grudnia.
Atak na cel lądowy w Wenezueli może doprowadzić do dalszego wzrostu napięcia w relacjach między Waszyngtonem a Caracas. Od momentu rozpoczęcia wojny z narkobiznesem w Ameryce Łacińskiej administracja Donalda Trumpa wywiera coraz większą presję na przywódcę tego kraju, Nicolása Maduro, którego oskarża o zaangażowanie w przemyt narkotyków do USA oraz faktyczne kontrolowanie tzw. Kartelu Słońc (Cartel de los Soles). Departament Sprawiedliwości USA oferuje nagrodę w wysokości 50 mln dolarów za pomoc w aresztowaniu wenezuelskiego przywódcy.
W ramach presji na reżim w Wenezueli Trump ogłosił m.in. blokadę morską kraju, obejmującą tankowce, na które nałożono sankcje za transportowanie wenezuelskiej ropy. W grudniu Amerykanie zatrzymali i zajęli dwa takie tankowce na wodach międzynarodowych w pobliżu Wenezueli. Trump kilkukrotnie groził też, że działania wymierzone w kartele narkotykowe mogą przenieść się na ląd. Sugerował też, że USA mogą rozszerzyć takie działania na inne kraje regionu – Meksyk i Kolumbię.
CIA nie komentuje doniesień o ataku na infrastrukturę portową w Wenezueli.
Donald Trump pytany na poniedziałkowej konferencji prasowej o atak stwierdził, że Amerykanie „zaatakowali rejon doku, gdzie ładowano narkotyki na łodzie”. Nie chciał jednak ujawnić, czy atak przeprowadziła amerykańska armia, czy CIA.
Jedno ze źródeł CNN podaje, że atak zakończył się powodzeniem – zniszczeniem doku i łodzi zacumowanych przy nim. Znaczenie ataku ma być jednak symboliczne, ponieważ był to tylko jeden z wielu takich obiektów wykorzystywanych przez kartele narkotykowe w Wenezueli.
Przed kilkoma tygodniami pojawiły się doniesienia, że Trump autoryzował prowadzenie przez CIA operacji w Ameryce Łacińskiej, w tym w Wenezueli.
Czytaj więcej
Amerykańska straż przybrzeżna próbuje zająć kolejny tankowiec u wybrzeży Wenezueli. Przedstawicie...
Oficjalnym celem działań USA w rejonie Morza Karaibskiego jest zatrzymanie napływu narkotyków do USA. Jednak szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles w niedawnym wywiadzie dla „Vanity Fair” przyznała, że administracja Trumpa chce zmusić Maduro do ugięcia się i odejścia ze stanowiska.
W poniedziałek Dowództwo Południowe USA, odpowiedzialne za prowadzenie działań militarnych w Ameryce Łacińskiej, poinformowało o kolejnym ataku na łódź mającą należeć do przemytników narkotyków. Tym razem atak miał miejsce na wodach wschodniego Pacyfiku. W ataku zginęły dwie osoby.
Był to 30. taki atak , o którym USA poinformowały publicznie. Po jego przeprowadzeniu liczba ofiar ataków na łodzie mające przemycać narkotyki wzrosła do 107.
Maduro zaprzecza oskarżeniom USA dotyczącym jego zaangażowania w przemyt narkotyków i twierdzi, że Amerykanie chcą doprowadzić do zmiany reżimu w Wenezueli, by przejąć kontrolę nad surowcami naturalnymi należącymi do tego kraju, zwłaszcza ropą naftową.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem prezydent USA Donald Trump powiedział, że jest zszokowany atakiem...
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował, że Kijów przeprowadził atak dronów na państwow...
Po kolejnej rundzie negocjacji prezydent Donald Trump znów zapowiada, że jej wyniki będą może za kilka tygodni....
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
W niedzielę Donald Trump spotkał się na Florydzie – gdzie w ostatnim czasie, w rezydencji Mar-a-Lago, toczą się...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas