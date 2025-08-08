Aktualizacja: 08.08.2025 06:27 Publikacja: 08.08.2025 05:31
Nicolas Maduro i Pam Bondi
Foto: REUTERS
USA oskarżają Maduro, który rządzi Wenezuelą od czasu śmierci Hugo Cháveza w marcu 2013 roku, o to, że jest on „jednym z największych przemytników narkotyków na świecie”.
Maduro w wyborach prezydenckich, które odbyły się w lipcu 2024 roku, zapewnił sobie trzecią kadencję na stanowisku prezydenta Wenezueli. Według oficjalnych wyników zdobył 51,95 proc. głosów, a jego rywal, wspólny kandydat opozycji – Edmundo González Urrutia – 43,18 proc. głosów. Opozycja oskarżyła Maduro o sfałszowanie wyborów – dane zebrane przez nią z części komisji wyborczych wskazywały na zdecydowane zwycięstwo rywala Maduro. W kraju doszło do fali protestów.
Teraz Pam Bondi, prokurator generalna USA oświadczyła, że Stany Zjednoczone podwoją nagrodę – która dotychczas wynosiła 25 mln dolarów – za pomoc w aresztowaniu prezydenta Wenezueli. Bondi oskarżyła Maduro o bezpośrednią odpowiedzialność za przemyt narkotyków.
Szef MSZ Wenezueli Yvan Gil określił działania USA mianem „żałosnych”. Jego zdaniem jest to „propaganda polityczna”. – Nie jesteśmy zaskoczeni, że pochodzi ona od tego, od kogo pochodzi – mówił Gil, dodając, że Bondi próbuje „w desperacki sposób odwrócić uwagę” od nagłówków związanych z krytyką amerykańskiej administracji za to, jak podchodzi ona do sprawy Jeffreya Epsteina.
W czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu, administracja USA oskarżyła Maduro i wielu innych przedstawicieli wenezuelskich władz o całą serię przestępstw – w tym o narkoterroryzm, korupcję i przemyt narkotyków.
W tamtym czasie Departament Sprawiedliwości USA twierdził, że Maduro współpracował z kolumbijskimi rebeliantami z FARC i „wykorzystywał kokainę jako broń, by »zalewać« nią Stany Zjednoczone”.
Teraz na nagraniu umieszczonym w serwisie X Bondi oskarżyła Maduro o koordynowanie działań takich grup przestępczych jak gang Tren de Aragua, który administracja Trumpa uznała za organizację terrorystyczną oraz kartel Sinaloa (jedna z najstarszych i największych organizacji przestępczych działających w Meksyku).
Bondi twierdzi, że Agencja do Walki z Narkotykami (DEA) zajęła 30 ton kokainy związanej z Maduro i jego współpracownikami. 7 ton zajętej kokainy ma być związane bezpośrednio z prezydentem Wenezueli. W przeszłości Maduro zaprzeczał, by miał jakikolwiek związek z przemytem narkotyków.
W czerwcu Hugo Carvajal, były szef wenezuelskiego wywiadu wojskowego, stanął przed sądem w USA, oskarżony o przestępstwa narkotykowe, po wcześniejszym aresztowaniu go w Madrycie. Carvajal uciekł z Wenezueli w 2019 roku po tym, jak wezwał armię do poparcia Juana Guaido, byłego lidera wenezuelskiej opozycji, i obalenia Maduro.
Carvajal początkowo zaprzeczył oskarżeniom, ale potem przyznał się do czterech zarzutów, co sugeruje, że zawarł umowę z prokuraturą. Taka umowa może oznaczać, że w zamian za łagodniejszy wymiar kary, mógł złożyć zeznania obciążające przedstawicieli wenezuelskich władz. Wyrok w jego sprawie ma zapaść 29 października.
