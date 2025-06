Decyzją Donalda Trumpa do USA nie mogą wjeżdżać obywatele z następujących państw:

Reklama

Afganistan

Czad

Gwinea Równikowa

Erytrea

Haiti

Iran

Jemen

Kongo

Libia

Mjanma (d. Birma)

Somalia

Sudan

Ponadto Trump ograniczył prawo do wjazdu do USA obywateli siedmiu kolejnych państw. Są to:

Burundi

Kuba

Laos

Sierra Leone

Togo

Turkmenistan

Wenezuela

Donald Trump: Możemy zakazać wjazdu do USA obywatelom kolejnych państw

- Nie pozwolimy wjechać do naszego kraju ludziom, którzy chcą wyrządzać nam krzywdę - powiedział prezydent USA w nagraniu umieszczonym w serwisie Truth Social. Trump dodał, że lista państw, z których wjazd do USA jest zakazany może być poddana rewizji i że mogą być do niej dodawane kolejne kraje.