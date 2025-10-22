Trump był też pytany czy wierzy w zawieszenie broni na Ukrainie. - Wierzę. To bezwzględna wojna. Ona tak naprawdę nas nie dotyka. Sprzedajemy im (Ukraińcom – red.) broń, sprzedajemy broń NATO, a NATO przekazuje ją Ukrainie, nic już za to nie płacimy. (Joe) Biden wydał 350 mld dolarów (na pomoc dla Ukrainy – red.). Do wojny nigdy by nie doszło, gdybym ja był prezydentem, (...) Putin też to wie. (...) Ale ona nas nie dotyka, nie tracimy tam żołnierzy. Chociaż (...) to mogło skończyć się III wojną światową, to już się nie wydarzy, ale sytuacja wymykała się spod kontroli. Sądzę, że Putin chce to zakończyć i (Wołodymyr) Zełenski chce to zakończyć, i myślę, że to się zakończy – odparł.

USA zrozumiały, że Rosja chce za dużo? Moskwa domaga się wycofania Ukrainy z całego Donbasu

Pytania do Trumpa pojawiły się po tym, jak wysokiej rangi przedstawiciel Białego Domu powiedział agencji Reutera, że „nie ma planów, by prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości”. Wcześniej, po poniedziałkowej rozmowie telefonicznej sekretarza stanu Marco Rubio i szefa dyplomacji Rosji Siergieja Ławrowa pojawiła się informacja, że do ich spotkania, w czasie którego omówione miały być kwestie związane z organizacją szczytu Trump-Putin nie dojdzie. Jedno ze źródeł, na które powoływał się w tej sprawie CNN wskazywało, że spotkanie Ławrowa z Rubio zostało odwołane ze względu na stanowisko strony rosyjskiej, które Amerykanie odebrali jako brak skłonności do ustępstw wobec maksymalistycznych celów, jakie stawia sobie Rosja w związku z wojną na Ukrainie.

Tereny okupowane na Ukrainie przez Rosję (stan na 19 października 2025 r.) Foto: PAP

Z nieoficjalnych informacji po czwartkowej rozmowie Trumpa z Putinem wynikało, że Putin, jako warunek zgody Rosji na zakończenie walk, wskazywał wycofanie się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części obwodu donieckiego, w zamian za jakieś koncesje Rosji w kwestii kontrolowanych przez nią części obwodów zaporoskiego i chersońskiego. Trump pytany w weekend o to, czy w czasie piątkowej rozmowy z Zełenskim w Białym Domu naciskał na prezydenta Ukrainy na ustępstwa ws. Donbasu zaprzeczył i mówił, że opowiada się za zawieszeniem broni wzdłuż obecnej linii frontu. Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow stwierdził jednak, że takie zawieszenie broni oznaczałoby ignorowanie przyczyn konfliktu.