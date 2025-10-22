Aktualizacja: 22.10.2025 05:43 Publikacja: 22.10.2025 05:39
Donald Trump i Władimir Putin
Foto: AFP
Trump, w czasie rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu, pytany o spotkanie z Władimirem Putinem odparł, iż „nie chce zmarnowanego spotkania” i „nie chce tracić czasu”.
Prezydent USA dodał, że zaproponował obu stronom wstrzymanie walk wzdłuż obecnej linii frontu. - Mamy dwa państwa, które uczestniczą we wzajemnym zabijaniu, dwa państwa, które tracą 5 do 7 tysięcy żołnierzy tygodniowo. Zobaczymy co się stanie – stwierdził.
Dopytywany co sprawiło, że zmienił zdanie w sprawie szczytu w Budapeszcie, który sam zapowiedział po czwartkowej rozmowie telefonicznej z Putinem, Trump podkreślił, że nie przesądza, iż takie spotkanie byłoby na pewno „stratą czasu”, ale – jak dodał - „nigdy nie wiadomo, co się stanie”. - Wiele dzieje się na tym froncie, na froncie między Ukrainą a Rosją. Poinformujemy was w ciągu dwóch dni o tym, co zrobimy – podsumował.
Donald Trump, prezydent USA
Trump był też pytany czy wierzy w zawieszenie broni na Ukrainie. - Wierzę. To bezwzględna wojna. Ona tak naprawdę nas nie dotyka. Sprzedajemy im (Ukraińcom – red.) broń, sprzedajemy broń NATO, a NATO przekazuje ją Ukrainie, nic już za to nie płacimy. (Joe) Biden wydał 350 mld dolarów (na pomoc dla Ukrainy – red.). Do wojny nigdy by nie doszło, gdybym ja był prezydentem, (...) Putin też to wie. (...) Ale ona nas nie dotyka, nie tracimy tam żołnierzy. Chociaż (...) to mogło skończyć się III wojną światową, to już się nie wydarzy, ale sytuacja wymykała się spod kontroli. Sądzę, że Putin chce to zakończyć i (Wołodymyr) Zełenski chce to zakończyć, i myślę, że to się zakończy – odparł.
Pytania do Trumpa pojawiły się po tym, jak wysokiej rangi przedstawiciel Białego Domu powiedział agencji Reutera, że „nie ma planów, by prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości”. Wcześniej, po poniedziałkowej rozmowie telefonicznej sekretarza stanu Marco Rubio i szefa dyplomacji Rosji Siergieja Ławrowa pojawiła się informacja, że do ich spotkania, w czasie którego omówione miały być kwestie związane z organizacją szczytu Trump-Putin nie dojdzie. Jedno ze źródeł, na które powoływał się w tej sprawie CNN wskazywało, że spotkanie Ławrowa z Rubio zostało odwołane ze względu na stanowisko strony rosyjskiej, które Amerykanie odebrali jako brak skłonności do ustępstw wobec maksymalistycznych celów, jakie stawia sobie Rosja w związku z wojną na Ukrainie.
Tereny okupowane na Ukrainie przez Rosję (stan na 19 października 2025 r.)
Foto: PAP
Z nieoficjalnych informacji po czwartkowej rozmowie Trumpa z Putinem wynikało, że Putin, jako warunek zgody Rosji na zakończenie walk, wskazywał wycofanie się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części obwodu donieckiego, w zamian za jakieś koncesje Rosji w kwestii kontrolowanych przez nią części obwodów zaporoskiego i chersońskiego. Trump pytany w weekend o to, czy w czasie piątkowej rozmowy z Zełenskim w Białym Domu naciskał na prezydenta Ukrainy na ustępstwa ws. Donbasu zaprzeczył i mówił, że opowiada się za zawieszeniem broni wzdłuż obecnej linii frontu. Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow stwierdził jednak, że takie zawieszenie broni oznaczałoby ignorowanie przyczyn konfliktu.
Putin przedstawił żądania Rosji dotyczące ukraińskich koncesji terytorialnych w Donbasie już w czasie sierpniowego szczytu na Alasce, gdzie spotkał się z amerykańskim przywódcą. Ukraina nie zgadza się na żadne ustępstwa terytorialne, zwłaszcza, że przekazanie Rosji całego obwodu donieckiego oznaczałoby, iż Ukraina straciłaby dobrze ufortyfikowane tereny, które są przygotowane do obrony przed Rosją.
Kiriłł Dmitriew, dyrektor generalny Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RDIF), specjalny wysłannika prezydenta Rosji ds. międzynarodowej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej, w serii wpisów w serwisie X przekonywał, że szczyt Trump-Putin nie został odwołany. Z kolei rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, komentując wcześniej sprawę szczytu mówił, że nie można mówić o jego przełożeniu, gdyż nie ma on jeszcze ustalonej daty i przekonywał, że taki szczyt wymaga poważnych przygotowań.
Agencja Reutera podaje, że Rosjanie przekazali USA w weekend warunki, od których uzależniają zakończenie wojny na Ukrainie. Obejmują one całkowite wycofanie się Ukraińców z Donbasu, co oznacza odrzucenie możliwości zawieszenia broni wzdłuż obecnej linii frontu. Tymczasem przywódcy państw europejskich wezwali we wtorek Trumpa, by ten domagał się od Rosji natychmiastowego zawieszenia broni na Ukrainie i potraktowania obecnej linii frontu jako podstawy przyszłych rozmów.
W środę w Waszyngtonie ma dojść do spotkania Donalda Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Nieoficjalnie wiadomo, że Rutte ma przedstawić Trumpowi europejskie stanowisko ws. zawieszenia broni na Ukrainie i późniejszych negocjacji pokojowych z Rosją.
Dwóch wysokiej rangi europejskich dyplomatów, cytowanych przez agencję Reutera oceniło, że odwołanie spotkania Rubio z Ławrowem jest oznaką, iż Amerykanie nie będą spieszyć się w kwestii organizacji szczytu Trump-Putin, czekając na ustępstwa w kwestii żądań ze strony Rosji. - Sądzę, że Rosjanie chcieli za dużo i stało się jasne dla Amerykanów, że Trump nie będzie w stanie zawrzeć porozumienia w Budapeszcie – mówił jeden z rozmówców agencji Reutera.
W piątek Wołodymyr Zełenski ma spotkać się z przywódcami państw europejskich na szczycie UE w Brukseli, a następnie ma wziąć udział w spotkaniu tzw. koalicji chętnych – państw, które są gotowe zaangażować się w wystawienie tzw. sił reasekuracyjnych, które miałyby zostać wysłane na Ukrainę po zawarciu przez nią porozumienia pokojowego z Rosją, by gwarantować jego przestrzeganie przez Moskwę. Na pojawienie się europejskich wojsk na Ukrainie nie zgadza się jednak Kreml.
Źródło: rp.pl
