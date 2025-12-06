Aktualizacja: 06.12.2025 21:35 Publikacja: 06.12.2025 20:10
Foto: Adobe Stock
Trybunał UE zajął stanowisko, od którego zależą dalsze losy dwóch zaciętych batalii prawnych toczących się w Szwecji i Niemczech. Dwóch producentów mebli w tych krajach niezależnie od siebie podniosło przed krajowymi sądami, że pewne sklepy meblowe naruszyły ich prawa autorskie.
W przypadku ze Szwecji z powództwem wystąpiła firma Galleri Mikael & Thomas Asplund, która uważa, że stoły jadalniane sprzedawane przez szwedzką grupę Mio są łudząco podobne do jej stołów. Te zaś - według Asplund - to nie tylko przedmioty użytkowe, ale „dzieła sztuki użytkowej”, które odzwierciedlają ekspresję artystyczną i dlatego zasługują na ochronę praw autorskich.
Z kolei szwajcarski producent USM U. Schärer Söhne zarzuca niemieckiemu sklepowi internetowemu Konektra, że oferuje system mebli identyczny z produkowanym przez niego systemem mebli modułowych. Rzeczywiście, oba systemy wyglądają jakby wyszły z tej samej fabryki. Szwajcarzy także powołują się na prawa autorskie do projektu jako dzieła sztuki użytkowej.
Oba przypadki skłoniły sądy krajowe, szwedzki Sąd Apelacyjny i niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości, do skierowania pytań prejudycjalnych do TSUE o warunki, na jakich przedmiot użytkowy, taki jak mebel, może być chroniony prawem autorskim.
W orzeczeniu z 4 grudnia TSUE potwierdził stanowisko wyznawane od dawna w branży mody i designu: ochrona praw autorskich nie dyskryminuje kategorii dzieł. „W niektórych przypadkach przedmiot może być chroniony zarówno jako wzór, jak i jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Między tymi dwoma odrębnymi rodzajami ochrony nie istnieje stosunek reguła–wyjątek” - wyjaśnił Trybunał.
Innymi słowy, sztuka użytkowa – projekty o charakterze funkcjonalnym – może być chroniona w taki sam sposób jak rzeźby, obrazy czy dzieła literackie, o ile spełniają one podstawowy wymóg oryginalności. Oryginalność tę należy oceniać według tych samych wymogów, jakie stosuje się do oceny innych rodzajów przedmiotów: dzieło musi być wynikiem własnej twórczości intelektualnej autora, odzwierciedlać jego osobowość poprzez swobodne i kreatywne wybory. „Jeżeli projekt jest podporządkowany ograniczeniom technicznym lub względom czysto funkcjonalnym, wybory te nie będą swobodne ani kreatywne, a zatem obiekt nie spełnia wymogów potrzebnych do ochrony praw autorskich” - zaznaczył TSUE.
Co istotne, Trybunał odrzucił pogląd, że sztuka użytkowa musi być bardziej oryginalna (lub bardziej unikatowa) niż inne rodzaje dzieł, aby mogła zostać uznana za przedmiot ochrony prawnoautorskiej. „Nie ma tu żadnego podwyższonego standardu. Nie ma też konieczności udowadniania, że dzieło jest uznawane w profesjonalnym środowisku projektowym ani że zostało stworzone z intencją artystyczną. Istotne jest, czy projekt wyraża swobodę twórczą autora w sposób zarówno osobisty, jak i rozpoznawalny” - wskazał TSUE.
Oceniając naruszenie w sprawach z Niemiec i Szwecji, sądy krajowe mają skupić się na ustaleniu, czy oryginalne elementy chronionego utworu zostały odtworzone w „rozpoznawalny sposób”. Kryterium oceny nie stanowi ogólne podobieństwo wizualne ani stopień oryginalności utworu; chodzi raczej o skopiowanie konkretnych cech twórczych.
W wielu krajach ochrona prawnoautorska dzieł jest uzależniona od spełnienia specyficznych wymogów np. wystawienia dzieła na wystawie lub status twórcy zarejestrowanego w branżowych stowarzyszeniach twórczych. Po wyroku TSUE takie wymogi powinny zniknąć.
TSUE potwierdził, że sztuka użytkowa nie podlega wyższym standardom oryginalności, a to może otworzyć drogę do silniejszych roszczeń dotyczących praw autorskich do projektów wykraczających poza samą funkcjonalność. Dla marek, które chcą chronić swoje wyroby na konkurencyjnym rynku, na którym imitacje są powszechne, orzeczenie to jest potwierdzeniem, że ich projekty mogą korzystać z mocnej ochrony prawa, pod warunkiem, że odzwierciedlają oryginalne, kreatywne autorstwo.
sygn. akt C-580/23 i C-795/23
