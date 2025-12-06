Sarkofag nad reaktorem w Czarnobylu nie chroni już przed promieniowaniem

Zewnętrzna powłoka reaktora elektrowni jądrowej w Czarnobylu uległa „poważnym uszkodzeniom w wyniku ataku dronów w lutym ubiegłego roku”, co spowodowało „utratę podstawowych funkcji bezpieczeństwa i konieczność natychmiastowej i kompleksowej naprawy”.

Informację tę ogłosiła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), zgodnie z którą „powłoka” nie jest już w stanie pełnić swoich podstawowych funkcji bezpieczeństwa, „w tym zdolności do zatrzymywania promieniowania”.

NSS nad reaktorem w Czarnobylu nie spełnia swoich funkcji

„Nowa bezpieczna obudowa” (NSS) została zbudowana w 2019 roku w ramach inicjatywy europejskiej o wartości 1,5 miliarda euro, mającej na celu zastąpienie reaktora zniszczonego w wyniku awarii w elektrowni w 1986 roku, w której zginęło ponad 30 osób. Jednak według nowego raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, ta duża stalowa konstrukcja „utraciła swoje podstawowe funkcje bezpieczeństwa”, gdy jej zewnętrzna okładzina została podpalona po uderzeniu rosyjskich dronów.

- Przeprowadzono ograniczone, tymczasowe interwencje na dachu – powiedział dyrektor generalny Rafael Mariano Grossi – ale terminowa i kompleksowa renowacja pozostaje niezbędna, aby zapobiec dalszej degradacji i zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo jądrowe.