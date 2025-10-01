Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Zaporoska Elektrownia Atomowa znalazła się na krawędzi katastrofy?

Jakie znaczenie dla Ukrainy miała elektrownia w Zaporożu przed wojną?

Jakie są konsekwencje uszkodzenia linii przesyłowych zasilających elektrownię?

Jakie plany ma Kreml wobec Zaporoskiej Elektrowni Atomowej?

– Jeszcze żaden terrorysta na świecie nie pozwolił sobie robić ze elektrownią atomową tego, co robi obecnie Rosja – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, opisując wydarzenia w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Siłownia okupowana jest przez Rosjan od początku marca 2022 r. W pierwszych tygodniach inwazji udało im się ją zająć, ale okazało się, że dalej nie są się w stanie posuwać i elektrownia znalazła się prawie na linii frontu.

Jej sześć reaktorów atomowych przestało produkować energię elektryczną. Przed wojną jej produkcja stanowiła jedną piątą prądu wytwarzanego we wszystkich ukraińskich elektrowniach i 45 proc. z atomowych siłowni.

Zaporoska Elektrownia odcięta od dostaw prądu. Generatory prądu „ostatnią linią oporu”

Energia wysyłana była z niej na północ, liniami wysokiego napięcia. W drugą stronę z ukraińskiego systemu energetycznego otrzymywała prąd konieczny do podtrzymania procesów technologicznych, głównie chłodzenia reaktorów i składowisk odpadów radioaktywnych. „Zaporoże” jest pierwszą na świecie elektrownią posiadającą własne składowiska odpadów, zarówno przy reaktorach, jak i w osobnym, betonowym basenie.