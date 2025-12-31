Aktualizacja: 31.12.2025 04:48 Publikacja: 31.12.2025 04:30
Władimir Putin
Foto: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS
– Rosja obecnie nie zamierza napadać na jakieś państwo bałtyckie czy też na NATO w całości – powiedział Kaupo Rosin, szef wywiadu estońskiego, jednego z lepiej poinformowanych w Europie o rosyjskich zamiarach.
Ledwo jednak tydzień wcześniej European Council on Foreign Relation (ECFR) wskazał właśnie Estonię jako jednego z członków Sojuszu najbardziej zagrożonego rosyjskim atakiem – i to uderzeniem wojskowym, a nie jak dotychczas atakami hybrydowymi.
Według analityków think tanku Kreml mógłby się zdecydować na zaatakowanie pogranicznej, estońskiej Narwy w większości zamieszkałej przez rosyjską mniejszość. Natarcie mogłoby przybrać formę ataku hybrydowego: najpierw byłaby kampania propagandowa przeciw „dyskryminacji Rosjan” pod tradycyjnymi hasłami Kremla „obrony ludności rosyjskojęzycznej”. Później zaś rozruchy w mieście sterowane przez GRU z drugiej strony pogranicznej rzeki, a w końcu albo pojawienie się „zielonych ludzików”, albo wprost inwazja rosyjskiej armii przez pograniczny most wspierana przez artylerię z drugiego brzegu.
Czytaj więcej
Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow ujawnił w rozmowie z portalem LB.ua (Lewy Brz...
„Wysadźcie ten most!” – od czterech lat nawołuje rosyjski dziennikarz, pisarz, były wojskowy Arkadij Babczenko, który na emigracji mieszka w Tallinie. Były ukraiński ambasador w Waszyngtonie Walery Czałyj uważa, że już w 2013 r. istniały rosyjskie „operacyjne plany najazdu na Estonię”, w których most w Narwie odgrywał ważną rolę. Ale zamiast je realizować Putin „podjął błędną, emocjonalną decyzję”, najechał Krym w 2014 r. i w końcu ugrzązł w wojnie z Ukrainą. To dotychczas uniemożliwiało realizację pierwotnych planów.
Podobne scenariusze rosyjskiego najazdu rozpatrywane są obecnie jednak i dla innych części Estonii, głównie dla pogranicznych wiosek leżących nad Jeziorem Pejpus, a oddzielonych od terytorium kraju zatoką jeziora. Analitycy cały czas wskazują jednak, że Kreml jest bardzo mocno osłabiony wojną w Ukrainie i nie jest w stanie zebrać odpowiedniej liczby żołnierzy do normalnej inwazji na niewielkie państwo bałtyckie.
Władimir Putin jednak ze wszystkich sił stara się zwiększyć swoją armię. Bojąc się ogłosić mobilizację (która doprowadziłaby do upadku jego popularności i utraty tej najprostszej legitymizacji reżimu) wprowadził „całoroczny pobór do wojska”, który zacznie działać po 1 stycznia. W ten sposób chce powołać pod broń ponad ćwierć miliona ludzi. Ale nie wiadomo, czy zechce ich wysyłać przeciw państwom bałtyckim. Jego armii w Ukrainie katastrofalnie brakuje rezerw, co uniemożliwia jej przejście od walk o poszczególne wioski do jakiegoś większego natarcia.
Czytaj więcej
– Jedyne, czego powinniśmy się bać, to strach – powiedział gen. Roman Polko, komentując zamknięci...
Z tego powodu analitycy z państw bałtyckich i Finlandii uważają, że „ani obecnie, ani w dającej się przewidzieć przyszłości Rosja nie będzie gotowa i zdolna do ataku na europejskie kraje NATO”.
Armia estońska zaś liczy ok. 43 tys. żołnierzy, gdy tymczasem zgrupowanie rosyjskich wojsk wzdłuż granic państw bałtyckich na razie ma ok. 40 tys. To by oznaczało, że od początku Estończycy mieliby przewagę liczebną nad najeźdźcą. ECFR przewiduje, że od początku Estończycy i całe NATO będą mieli też przewagę w powietrzu (sojusznicze lotnictwo pojawi się nad Estonią w ciągu dwóch godzin), a po dwóch dniach powinny przybyć posiłki z innych krajów. A to doprowadzi do widowiskowej klęski najeźdźcy.
„Ale czy powiedzmy Finlandia będzie w stanie szybko rozwinąć dwie dywizje ekspedycyjne, czy cały korpus w państwach bałtyckich, zapewnić im odpowiednią logistykę i zorganizować obronę z taką samą szybkością i efektywnością (jak w samej Finlandii–red.)? Ten problem jest jeszcze ważniejszy dla geograficznie oddalonych członków NATO, jak Włochy, Grecja, Hiszpania czy Portugalia” – pisze jednak w internecie znany ukraiński analityk ukrywający się pod pseudonimem Tatarigami.
Jego zdaniem „Rosja obecnie bardzo pewnie ocenia swą sytuację i możliwości projekcji siły do wnętrza Europy. Jej pewność siebie opiera się głównie na przekonaniu, że UE nie jest samodzielnym graczem strategicznym, a podzielonym i zdezorganizowanym blokiem, który nie może funkcjonować bez bezpośredniego wsparcia wojskowego USA”.
Czytaj więcej
Po raz pierwszy od 1993 roku Kanada może mieć stałą bazę wojskową w Europie. O tym, że taki plan...
Przy tym Kreml, jak się zdaje, nie zamierza atakować i okupować „Polski czy Finlandii”, ale swoją akcją wojskową poderwać wiarygodność NATO i doprowadzić do rozpadu Sojuszu. Podobnego zdania jest Czałyj. – Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w 2026 r. dojdzie do lądowych działań bojowych przeciw jakiemuś państwu NATO przy użyciu dronów, zrobotyzowanych systemów naziemnych czy grup dywersyjnych. Akcja będzie miała za cel jasno pokazać, że to świadome naruszenie granic Sojuszu. Nie będzie żadnej okupacji, może jakieś umocnione posterunki – sądzi.
Zagrożone zaś są wszystkie państwa graniczne: od Finlandii i Szwecji, poprzez Polskę po Rumunię. Charakterystyczne, że ani on, ani inni analitycy nie wymieniają wśród nich Turcji. W 2015 r. tureckie samoloty zestrzeliły rosyjski, który przez 17 sekund znajdował się nad terytorium kraju. Od tego czasu Kreml nabrał respektu dla Ankary.
– Celem Putina nie będzie podbój, ale wykazanie słabości Europy. No, ale jeśli Europa nie potraktuje tego jako kolejnej prowokacji, lecz jako sygnał do działania, to doprowadzi do wojny. A wtedy Putin przegra – pociesza.
Na razie jednak wojna w Ukrainie rozpełza się poza jej granice, a nawet poza Europę. Ukraińcy atakują rosyjskie statki na Morzu Śródziemnym, a rosyjskie drony spadają w Rumunii, a nawet w Turcji. W tym ostatnim kraju chyba przez czysty przypadek.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
We wtorek wieczorem 30 grudnia Moskwa została zaatakowana przez drony. Systemy obrony powietrznej zestrzeliły 5...
Arabia Saudyjska poparła apel wspieranych przez siebie władz Jemenu o opuszczenie kraju w ciągu 24 godzin przez...
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Mar-a-Lago stwierdził, w rozmowie z Fox N...
Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) przeprowadziła atak na obiekt w porcie na wybrzeżu w Wenezueli -...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
W rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem prezydent USA Donald Trump powiedział, że jest zszokowany atakiem...
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas