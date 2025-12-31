„Wysadźcie ten most!” – od czterech lat nawołuje rosyjski dziennikarz, pisarz, były wojskowy Arkadij Babczenko, który na emigracji mieszka w Tallinie. Były ukraiński ambasador w Waszyngtonie Walery Czałyj uważa, że już w 2013 r. istniały rosyjskie „operacyjne plany najazdu na Estonię”, w których most w Narwie odgrywał ważną rolę. Ale zamiast je realizować Putin „podjął błędną, emocjonalną decyzję”, najechał Krym w 2014 r. i w końcu ugrzązł w wojnie z Ukrainą. To dotychczas uniemożliwiało realizację pierwotnych planów.

Podobne scenariusze rosyjskiego najazdu rozpatrywane są obecnie jednak i dla innych części Estonii, głównie dla pogranicznych wiosek leżących nad Jeziorem Pejpus, a oddzielonych od terytorium kraju zatoką jeziora. Analitycy cały czas wskazują jednak, że Kreml jest bardzo mocno osłabiony wojną w Ukrainie i nie jest w stanie zebrać odpowiedniej liczby żołnierzy do normalnej inwazji na niewielkie państwo bałtyckie.

Najazd może zostać odparty przy wsparciu sojuszników, ale czy będą oni w stanie przerzucić szybko wojska

Władimir Putin jednak ze wszystkich sił stara się zwiększyć swoją armię. Bojąc się ogłosić mobilizację (która doprowadziłaby do upadku jego popularności i utraty tej najprostszej legitymizacji reżimu) wprowadził „całoroczny pobór do wojska”, który zacznie działać po 1 stycznia. W ten sposób chce powołać pod broń ponad ćwierć miliona ludzi. Ale nie wiadomo, czy zechce ich wysyłać przeciw państwom bałtyckim. Jego armii w Ukrainie katastrofalnie brakuje rezerw, co uniemożliwia jej przejście od walk o poszczególne wioski do jakiegoś większego natarcia.

Z tego powodu analitycy z państw bałtyckich i Finlandii uważają, że „ani obecnie, ani w dającej się przewidzieć przyszłości Rosja nie będzie gotowa i zdolna do ataku na europejskie kraje NATO”.

Armia estońska zaś liczy ok. 43 tys. żołnierzy, gdy tymczasem zgrupowanie rosyjskich wojsk wzdłuż granic państw bałtyckich na razie ma ok. 40 tys. To by oznaczało, że od początku Estończycy mieliby przewagę liczebną nad najeźdźcą. ECFR przewiduje, że od początku Estończycy i całe NATO będą mieli też przewagę w powietrzu (sojusznicze lotnictwo pojawi się nad Estonią w ciągu dwóch godzin), a po dwóch dniach powinny przybyć posiłki z innych krajów. A to doprowadzi do widowiskowej klęski najeźdźcy.