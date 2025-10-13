Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Zielone ludziki” przy granicy z Estonią. Gen. Roman Polko: Nie bądźmy jak Percival w bitwie o Singapur

– Jedyne, czego powinniśmy się bać, to strach – powiedział gen. Roman Polko, komentując zamknięcie przez Estonię jednego z przejść granicznych, po pojawieniu się uzbrojonych mężczyzn po rosyjskiej stronie. Były dowódca GROM-u zaapelował o konsekwentną odpowiedź na rosyjskie prowokacje.

Publikacja: 13.10.2025 10:41

Generał Roman Polko

Generał Roman Polko

Foto: PAP/Leszek Szymański

Jakub Mikulski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania podjęła Estonia w odpowiedzi na pojawienie się uzbrojonych mężczyzn przy granicy?
  • Co gen. Roman Polko sądzi na temat międzynarodowych reakcji na rosyjskie prowokacje?
  • Dlaczego gen. Roman Polko krytykuje nastawienie Zachodu wobec Rosji?

Estonia zamknęła przejście graniczne Saatse na południowym wschodzie kraju po tym, jak po rosyjskiej stronie zauważono około dziesięciu uzbrojonych, zamaskowanych mężczyzn w nieznanym umundurowaniu. Estońska straż graniczna uznała ich obecność za potencjalne zagrożenie, podkreślając, że nie byli to rosyjscy funkcjonariusze graniczni.

Moskwa tłumaczy incydent jako „rutynowe działania”. Przejście, przebiegające częściowo przez terytorium Rosji, zamknięto w piątek wieczorem; pozostanie ono nieczynne co najmniej do wtorku, a ruch kierowany jest objazdem. Estońskie władze ostrzegły obywateli, by nie zatrzymywali się w tym rejonie ze względu na nieprzewidywalne zachowanie rosyjskich służb.

– Jedyne, czego powinniśmy się bać, to strach – skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Roman Polko. – Po prostu musimy reagować zgodnie z procedurami międzynarodowymi, wyznaczyć Rosji „czerwone linie” i wtedy, kiedy Rosja je przekracza, to konsekwentnie, zdecydowanie reagować, czyli nie pozwalać na to, żeby Rosja eskalowała tę prowokację – stwierdził.

Były dowódca jednostki GROM ocenił, że to brak odpowiedniej reakcji sprawił, że z dronami w polskiej przestrzeni powietrznej czy tzw. flotą cieni „zrobił się duży problem”. – Gdyby wcześniej to ucięto, te problemy nie byłyby tak ogromne. Gdyby wcześniej świat zareagował na to, co działo się w Czeczenii, w Gruzji czy nawet na aneksję Krymu, to pewnie nie byłoby pełnoskalowej agresji na Ukrainę – zauważył. 

Reklama
Reklama

Gen. Roman Polko: Trzeba budować morale zwycięstwa, a nie atmosferę paniki i strachu

Polko odniósł się również do opinii Richarda Williamsa, emerytowanego pułkownika US Army, którego zdaniem działania Rosjan w pobliżu granicy z Estonią „są czymś więcej niż prowokacją graniczną”. – Bardzo często różnego rodzaju wypowiedzi (...) wpisują się w narrację Kremla, eskalują narrację strachu. Bardziej mi się podobała wypowiedź estońskiego generała, który powiedział, że jak tylko Rosja będzie generowała siły na ich granicy, to zaatakują pierwsi i będą się bić ile sił. Krótko mówiąc, trzeba budować ducha, morale sukcesu, zwycięstwa, a nie atmosferę paniki i strachu – apelował generał. 

Czytaj więcej

Anchorage, Alaska. Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem
Konflikty zbrojne
„Financial Times”: USA od miesięcy pomagają Ukrainie namierzać cele w Rosji

– Nie bądźmy jak gen. Arthur Ernest Percival w bitwie o Singapur, który przegrał z gen. Tomoyuki Yamashitą w wojnie obronnej, mimo że miał trzy razy większe siły. On zbudował taką narrację strachu. Skapitulował, co zaskoczyło japońskiego generała – mówił Polko. – Czasem mam wrażenie, że Zachód dokładnie tak postępuje. Władimir Putin, który całą swoją siłę opiera na zarobku z ropy, który jest mikrusem gospodarczym – PKB Rosji jest na poziomie Hiszpanii, Włoch – będzie dyktował warunki Europie i światu, jak ma wyglądać ten nowy układ sił. Będzie pręży muskuły, udając imperium. Nie, Rosja nie jest imperium, Rosja nie ma drugiej armii świata, ponieważ ta armia nie jest w stanie nawet przebić się przez Donbas – tłumaczył. – Rosja ma jedynie broń nuklearną, ma też strategię terrorystyczną, w czym się upodabnia do różnego rodzaju haniebnych organizacji czy struktur terrorystycznych – dodał. 

Roman Polko wprost wezwał do likwidacji floty cieni. – Dopuściliśmy do tego, że ta flota jest naprawdę przepotężna i że ta flota, która początkowo służyła do omijania sankcji gospodarczych, teraz służy do prowadzenia działań dywersyjnych. Morze Bałtyckie właściwie jest kontrolowane przez kraje NATO. I flota cieni robi na tym morzu, co chce – zwrócił uwagę.

Gen. Roman Polko: Nie kolejne „czerwone linie”, a konsekwencja

– Kolejny element to różnego rodzaju dywersanci, bandyci, którzy prowadzą akcje o charakterze terrorystycznym na terytorium Polski – to są właśnie te nielegalne przekroczenia granicy, czy to przez drony, czy to przez rakiety, czy przez samoloty, które zbliżają się na niebezpieczną odległość. Ja oczywiście nie mówię: „strzelać do wszystkiego, co się rusza”, ale (należy) wprowadzić procedury, które nie będą ubezwłasnowolniały wojska, które odpowiada za obronę przestrzeni powietrznej w czasie pokoju – wprowadzić dodatkowe procedury, które uwzględniałyby coś takiego jak „stan wojny-niewojny, czyli wojny hybrydowej – kontynuował. 

– Wystarczy konsekwencja w takim działaniu, a nie wyznaczanie „czerwonych linii”, które potem są przesuwane dalej – podsumował gen. Roman Polko. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Estonia Rosja Ukraina Roman Polko

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania podjęła Estonia w odpowiedzi na pojawienie się uzbrojonych mężczyzn przy granicy?
  • Co gen. Roman Polko sądzi na temat międzynarodowych reakcji na rosyjskie prowokacje?
  • Dlaczego gen. Roman Polko krytykuje nastawienie Zachodu wobec Rosji?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Estonia zamknęła przejście graniczne Saatse na południowym wschodzie kraju po tym, jak po rosyjskiej stronie zauważono około dziesięciu uzbrojonych, zamaskowanych mężczyzn w nieznanym umundurowaniu. Estońska straż graniczna uznała ich obecność za potencjalne zagrożenie, podkreślając, że nie byli to rosyjscy funkcjonariusze graniczni.

Moskwa tłumaczy incydent jako „rutynowe działania”. Przejście, przebiegające częściowo przez terytorium Rosji, zamknięto w piątek wieczorem; pozostanie ono nieczynne co najmniej do wtorku, a ruch kierowany jest objazdem. Estońskie władze ostrzegły obywateli, by nie zatrzymywali się w tym rejonie ze względu na nieprzewidywalne zachowanie rosyjskich służb.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Trump i Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Donald Trump mówi o Tomahawkach dla Ukrainy. Zapowiada rozmowę z Władimirem Putinem
Anchorage, Alaska. Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem
Konflikty zbrojne
„Financial Times”: USA od miesięcy pomagają Ukrainie namierzać cele w Rosji
Palestyńskie dzieci wśród gruzów w obozie dla uchodźców Shati w Gazie
Konflikty zbrojne
Izrael czeka na zakładników, Hamas na lepsze czasy
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1326
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1326
W Mulino odbyły się jedne z największych ćwiczeń rosyjskiej i białoruskiej armii przed atakiem na Uk
Konflikty zbrojne
Niemcy planowały szkolić rosyjską armię. Ujawnia to „Der Spiegel
Reklama
Reklama
e-Wydanie