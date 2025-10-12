Aktualizacja: 12.10.2025 15:30 Publikacja: 12.10.2025 14:22
Anchorage, Alaska. Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem
Foto: Reuters/Kevin Lamarque
Jak podała gazeta, powołując się na anonimowych przedstawicieli władz ukraińskich i amerykańskich, amerykański wywiad pomógł Kijowowi zaatakować ważne rosyjskie cele energetyczne, w tym rafinerie ropy naftowej, znajdujące się daleko poza linią frontu.
Ani Biały Dom, ani biuro prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ani też ukraiński resort spraw zagranicznych nie odpowiedziały na prośby agencji Reutera o komentarz. Również rosyjski MSZ nie skomentował sprawy.
Czytaj więcej
Z 82 rosyjskich regionów, co najmniej w 51 brakuje paliw na stacjach. Brak ich także na wszystkic...
Według „Financial Times” amerykański wywiad pomaga Kijowowi w planowaniu tras, określaniu wysokości i czasu przelotów oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących misji, umożliwiając ukraińskim dronom dalekiego zasięgu ataki i unikanie rosyjskiej obrony powietrznej.
Stany Zjednoczone są ściśle zaangażowane we wszystkie etapy planowania, poinformował „Financial Times”, powołując się na trzy osoby zaznajomione z operacją. Cytowany jest przedstawiciel USA, który powiedział, że Ukraina wybrała cele ataków dalekiego zasięgu, a Waszyngton następnie dostarczył informacji wywiadowczych na temat słabych punktów tych obiektów.
Czytaj więcej
Ukraińskie drony unieruchomiły produkcję co najmniej pięciu rosyjskich rafinerii. W Rosji ceny pa...
Na początku października dwóch przedstawicieli władz USA poinformowało agencję Reutera, że Waszyngton przekaże Ukrainie informacje wywiadowcze dotyczące infrastruktury energetycznej w Rosji, ponieważ rozważa wysłanie Kijowowi rakiet Tomahawk, które mogłyby zostać użyte w takich atakach.
Czytaj więcej
Ukraińskie drony uszkodziły kolejną rosyjską rafinerię. Po nocnym ataku płoną zakłady w Kraju Kra...
Jak poinformowali wówczas amerykańscy urzędnicy, Stany Zjednoczone zwróciły się również do sojuszników z NATO z prośbą o udzielenie podobnego wsparcia.
Moskwa przekazała z kolei, że zdaje sobie sprawę z tego, że Waszyngton i NATO regularnie dostarczały Kijowowi informacji wywiadowczych. – Zaopatrzenie i wykorzystanie całej infrastruktury NATO i Stanów Zjednoczonych do zbierania i przekazywania informacji wywiadowczych Ukraińcom jest oczywiste – powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził w sobotę, że podczas „pozytywnej i produktywnej” rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem omawiał kwestie rosyjskich ataków na ukraiński system energetyczny. „Omówiliśmy możliwości wzmocnienia naszej obrony powietrznej, a także konkretne porozumienia (...), aby to zapewnić. Są dobre opcje i solidne pomysły, jak nas naprawdę wzmocnić” – napisał Zełenski na X.
Zmiana w podejściu Stanów Zjednoczonych miała nastąpić po lipcowej rozmowie telefonicznej między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim. FT przypomina, że prezydent USA zapytał wówczas, czy Ukraina mogłaby zaatakować Moskwę, gdyby Waszyngton dostarczył jej broń dalekiego zasięgu.
Czytaj więcej
Przy okazji dyskusji wokół przekazania Ukrainie przez USA pocisków Tomahawk – broni, która, jak s...
Trump powiedział, że popiera strategię, która „sprawi im (Rosjanom) ból” i zmusi Kreml do negocjacji, podały dwa źródła zaznajomione z rozmową. Biały Dom stwierdził później, że Trump „po prostu zadaje pytania, a nie zachęca do dalszych zabójstw”.
Trump wielokrotnie otwarcie wyrażał swoją frustrację wobec Putina od momentu, kiedy przed spotkaniem z nim na Alasce rozwinął przed nim czerwony dywan. Szczyt nie przyniósł jednak większych namacalnych postępów, co również wpłynęło na zmianę stanowiska Trumpa w sprawie poparcia dla ataków dalekosiężnych, podały źródła.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak podała gazeta, powołując się na anonimowych przedstawicieli władz ukraińskich i amerykańskich, amerykański wywiad pomógł Kijowowi zaatakować ważne rosyjskie cele energetyczne, w tym rafinerie ropy naftowej, znajdujące się daleko poza linią frontu.
Ani Biały Dom, ani biuro prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ani też ukraiński resort spraw zagranicznych nie odpowiedziały na prośby agencji Reutera o komentarz. Również rosyjski MSZ nie skomentował sprawy.
Uwolnienie izraelskich zakładników i rozejm w Gazie nie prowadzą automatycznie do pokoju na Bliskim Wschodzie. N...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Niemieccy wojskowi zamierzali uczyć Rosjan, jak skutecznie prowadzić działania wojenne. Plany te zniweczyła anek...
Czy to już pokój w Strefie Gazy? Czy Hamas zgodzi się na wszystkie elementy planu przedstawionego przez Donalda...
Tysiące wysiedlonych Palestyńczyków powróciło do swoich zniszczonych domów po wejściu w życie zawieszenia broni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas