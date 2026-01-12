Rzeczpospolita
Ukraina otrzyma pociski dalekiego zasięgu. Wielka Brytania ogłasza projekt Nightfall

Wielka Brytania zapowiedziała rozpoczęcie prac nad nowym taktycznym pociskiem lądowym dalekiego zasięgu, który ma wzmocnić zdolności obronne Ukrainy w wojnie z Rosją. Rakiety będą mogły razić cele oddalone o około 480 kilometrów.

Publikacja: 12.01.2026 08:30

Ukraina otrzyma pociski dalekiego zasięgu. Wielka Brytania ogłasza projekt Nightfall

Foto: REUTERS/Anatolii Stepanov

Przemysław Malinowski

Projekt, nazwany Nightfall, ma zapewnić Ukrainie – jak podkreśla Londyn – „potężną i opłacalną opcję uderzeń dalekiego zasięgu”, przy jednoczesnym ograniczeniu zagranicznych restrykcji eksportowych.

Nowe rakiety dla Ukrainy. Mobilność i odporność na zakłócenia

Jak informuje brytyjskie Ministerstwo Obrony, nowe pociski będą mogły być wystrzeliwane z różnych platform kołowych, w krótkich odstępach czasu, nawet na polach walki o wysokim poziomie zagrożenia i silnych zakłóceniach elektromagnetycznych.

Zdolność do szybkiego wystrzelenia rakiet i natychmiastowego wycofania się z pozycji ma umożliwić Ukrainie precyzyjne uderzenia w kluczowe cele wojskowe, zanim Rosja zdąży odpowiedzieć kontratakiem.

– Bezpieczna Europa potrzebuje silnej Ukrainy – podkreślił Luke Pollard, minister ds. gotowości obronnej i przemysłu. – Te nowe brytyjskie rakiety dalekiego zasięgu pozwolą Ukrainie utrzymać zdolność walki i dadzą Władimirowi Putinowi kolejny powód do niepokoju – dodał.

Projekt Nightfall ogłoszony po atakach Rosji na Ukrainę

Projekt Nightfall ogłosił minister obrony John Healey, który w czwartek przebywał z wizytą w Ukrainie. Tej samej nocy Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Kijów i inne regiony kraju, wykorzystując drony i rakiety – według doniesień również hipersoniczny pocisk zdolny do przenoszenia ładunków jądrowych.

W wyniku ataków zginęły co najmniej cztery osoby, a 16 zostało rannych.

– Ten atak pokazuje, że Putin uważa, iż może działać bezkarnie – powiedział Healey. – Podczas naszej podróży do Kijowa byliśmy na tyle blisko, by słyszeć syreny alarmowe. To był poważny moment i brutalne przypomnienie o skali ataków, które spadają na Ukraińców w warunkach siarczystego mrozu – mówił. – Nie możemy się na to godzić. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, by przekazać Ukraińcom najnowocześniejsze uzbrojenie – podkreślił Healey.

Pociski dalekiego zasięgu. Kluczowe oczekiwania Ukrainy

Ukraina od dawna apeluje do sojuszników o dostawy rakiet dalekiego zasięgu, które umożliwiłyby ataki na cele wojskowe na terytorium Rosji. Podczas ubiegłotygodniowej wizyty brytyjskiego ministra obrony w Kijowie prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Rosja próbuje wykorzystywać zimę jako „narzędzie terroru”, co czyni rozbudowę obrony powietrznej pilnym priorytetem.

– Wiemy, którzy partnerzy dysponują odpowiednimi rakietami i sprzętem. Jestem szczerze wdzięczny Wielkiej Brytanii za gotowość do pomocy – oświadczył Zełenski.

Według zapowiedzi Londynu nowe pociski będą przenosić konwencjonalną głowicę bojową o masie ok. 200 kg. Produkcja ma osiągnąć tempo do 10 systemów miesięcznie, przy maksymalnym koszcie około 1 mln dolarów za rakietę.

Trzy firmy zbrojeniowe otrzymają kontrakty o wartości około 12 mln dolarów każda na zaprojektowanie, rozwój i dostarczenie po trzech pocisków testowych w ciągu 12 miesięcy.

Źródło: rp.pl

