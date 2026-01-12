Projekt, nazwany Nightfall, ma zapewnić Ukrainie – jak podkreśla Londyn – „potężną i opłacalną opcję uderzeń dalekiego zasięgu”, przy jednoczesnym ograniczeniu zagranicznych restrykcji eksportowych.

Nowe rakiety dla Ukrainy. Mobilność i odporność na zakłócenia

Jak informuje brytyjskie Ministerstwo Obrony, nowe pociski będą mogły być wystrzeliwane z różnych platform kołowych, w krótkich odstępach czasu, nawet na polach walki o wysokim poziomie zagrożenia i silnych zakłóceniach elektromagnetycznych.

Zdolność do szybkiego wystrzelenia rakiet i natychmiastowego wycofania się z pozycji ma umożliwić Ukrainie precyzyjne uderzenia w kluczowe cele wojskowe, zanim Rosja zdąży odpowiedzieć kontratakiem.

– Bezpieczna Europa potrzebuje silnej Ukrainy – podkreślił Luke Pollard, minister ds. gotowości obronnej i przemysłu. – Te nowe brytyjskie rakiety dalekiego zasięgu pozwolą Ukrainie utrzymać zdolność walki i dadzą Władimirowi Putinowi kolejny powód do niepokoju – dodał.