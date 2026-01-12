Aktualizacja: 12.01.2026 08:54 Publikacja: 12.01.2026 08:30
Foto: REUTERS/Anatolii Stepanov
Projekt, nazwany Nightfall, ma zapewnić Ukrainie – jak podkreśla Londyn – „potężną i opłacalną opcję uderzeń dalekiego zasięgu”, przy jednoczesnym ograniczeniu zagranicznych restrykcji eksportowych.
Jak informuje brytyjskie Ministerstwo Obrony, nowe pociski będą mogły być wystrzeliwane z różnych platform kołowych, w krótkich odstępach czasu, nawet na polach walki o wysokim poziomie zagrożenia i silnych zakłóceniach elektromagnetycznych.
Zdolność do szybkiego wystrzelenia rakiet i natychmiastowego wycofania się z pozycji ma umożliwić Ukrainie precyzyjne uderzenia w kluczowe cele wojskowe, zanim Rosja zdąży odpowiedzieć kontratakiem.
– Bezpieczna Europa potrzebuje silnej Ukrainy – podkreślił Luke Pollard, minister ds. gotowości obronnej i przemysłu. – Te nowe brytyjskie rakiety dalekiego zasięgu pozwolą Ukrainie utrzymać zdolność walki i dadzą Władimirowi Putinowi kolejny powód do niepokoju – dodał.
Czytaj więcej
– Rakiety są w magazynach, wiemy o tym, powinny być u naszych obrońców nieba – powiedział prezyde...
Projekt Nightfall ogłosił minister obrony John Healey, który w czwartek przebywał z wizytą w Ukrainie. Tej samej nocy Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Kijów i inne regiony kraju, wykorzystując drony i rakiety – według doniesień również hipersoniczny pocisk zdolny do przenoszenia ładunków jądrowych.
W wyniku ataków zginęły co najmniej cztery osoby, a 16 zostało rannych.
– Ten atak pokazuje, że Putin uważa, iż może działać bezkarnie – powiedział Healey. – Podczas naszej podróży do Kijowa byliśmy na tyle blisko, by słyszeć syreny alarmowe. To był poważny moment i brutalne przypomnienie o skali ataków, które spadają na Ukraińców w warunkach siarczystego mrozu – mówił. – Nie możemy się na to godzić. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, by przekazać Ukraińcom najnowocześniejsze uzbrojenie – podkreślił Healey.
Czytaj więcej
Niemal 6 tys. budynków mieszkalnych jest pozbawionych ogrzewania co jest następstwem uszkodzenia...
Ukraina od dawna apeluje do sojuszników o dostawy rakiet dalekiego zasięgu, które umożliwiłyby ataki na cele wojskowe na terytorium Rosji. Podczas ubiegłotygodniowej wizyty brytyjskiego ministra obrony w Kijowie prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Rosja próbuje wykorzystywać zimę jako „narzędzie terroru”, co czyni rozbudowę obrony powietrznej pilnym priorytetem.
– Wiemy, którzy partnerzy dysponują odpowiednimi rakietami i sprzętem. Jestem szczerze wdzięczny Wielkiej Brytanii za gotowość do pomocy – oświadczył Zełenski.
Według zapowiedzi Londynu nowe pociski będą przenosić konwencjonalną głowicę bojową o masie ok. 200 kg. Produkcja ma osiągnąć tempo do 10 systemów miesięcznie, przy maksymalnym koszcie około 1 mln dolarów za rakietę.
Trzy firmy zbrojeniowe otrzymają kontrakty o wartości około 12 mln dolarów każda na zaprojektowanie, rozwój i dostarczenie po trzech pocisków testowych w ciągu 12 miesięcy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Rakiety są w magazynach, wiemy o tym, powinny być u naszych obrońców nieba – powiedział prezydent Ukrainy Woło...
Siły Obronne Izraela przygotowały plany wznowienia intensywnych działań wojskowych w Strefie Gazy w marcu, ale b...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
Korea Północna poinformowała o zestrzeleniu drona, który miał wtargnąć w jej przestrzeń powietrzną z Południa. P...
Niemal 6 tys. budynków mieszkalnych jest pozbawionych ogrzewania co jest następstwem uszkodzenia miejskiej infra...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas